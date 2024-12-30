Liseli Yağmur'un ölümüyle ilgili yeni detaylar! Okul müdürünün yeri değiştirildi

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

30 Aralık 2024 15:14 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 15:15

İzmir’in Buca ilçesinde meydana gelen korkunç kazada 9. sınıf öğrencisi Yağmur Özçelebi hayatını kaybetti. 15 yaşındaki Yağmur Özçelebi'nin ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Başlatılan idari soruşturma kapsamında, sözleşme imzalatmadığı için okul müdürünün yeri değiştirildi. İşte detaylar...

Korkunç kaza İzmir​'in Buca​ ilçesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Okul servisi, yolun solunda park halinde bulunan tırın sağ tarafına çarptı. Feci kaza sırasında servis aracının sol arka kısmında bulunan pencereler patlarken, bazı öğrenciler yaralandı. 15 YAŞINDAKİ YAĞMUR HAYATINI KAYBETTİ Kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, pencerenin patladığı koltukta oturan Buca Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi 9. sınıf öğrencisi Yağmur Özçelebi’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Feci kazada yaşamını yitiren Yağmur için Bayraklı ilçesindeki Manavkuyu Fatih Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlenirken, Özçelebi kılınan cenaze namazının ardından Bayındır'da son yolculuğuna uğurlandı. OKUL MÜDÜRÜNÜN YERİ DEĞİŞTİRİLDİ Yağmur Özçelebi'nin hayatını kaybetmesinin ardından İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü trafik kazasına ilişkin idari soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında ise Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi okul müdürünün yeri sözleşme imzalatmadığı için değiştirildi. İlgili Haberler Kayseri'de soba faciası! 6 kişilik aile zehirlendi: Acı haber geldi Denizli-Antalya karayolunda sürücülerin zor anları: Kar yağışı, sis, buzlanma! Göz gözü görmüyor