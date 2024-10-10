Liste giderek kabarıyor! Ünlü dondurmacı yüzde 100 keçi sütlü diyerek kandırmış

10 Ekim 2024 16:05 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 16:08

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından paylaşılan sakıncalı ürünler listesinde yer alan ve içinde domuz eti bulunan köfteci skandalı günlerdir konuşulurken, ifşalanan markalara bir de ünlü dondurmacı eklendi. 'Yüzde 100 keçi sütlü dondurma' iddiasında bulunan Tekin Usta Dondurma'nın aslında keçi sütü kullanmadığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından paylaşılan sakıncalı listede yer alan markalara her gün yenisi ekleniyor. Köftede domuz eti​, sakatat​, zeytinyağında tohum, peynirde nişasta, balda taklit tespit edildi. 'biz ne yiyoruz?' dedirten listeye son olarak Tekin Usta Dondurma da eklendi.

ŞAŞKINA ÇEVİREN RAPOR

'Yüzde 100 keçi sütlü dondurma' iddiasında bulunan Tekin Usta Dondurma'nın gerçekte keçi sütü kullanmadığı ortaya çıktı.

TANINMIŞ MARKALARIN İSİMLERİ LİSTEYE EKLENİYOR

Bakanlık, taklit ve tağşiş ürünleri listesi yayımlamaya başladığından beri halk bu duruma şaşırıyor. Gıda ürünlerinin içeriklerini kontrol eden bakanlık birçok tanınmış markanın ismini bu listeye eklemeye devam ediyor.

İNEK SÜTÜ TESPİT EDİLDİ

Tekin Usta Dondurma, keçi sütü ile dondurma ürettiğini savunurken gerçekte inek sütü kullandığı belirlendi. Bakanlık, firmanın ürettiği yarım yağlı keçi sütlü sade dondurmayı incelediğinde yalnızca inek sütü tespit etti.

FİYATI DA DİKKAT ÇEKTİ

Ayrıca, Tekin Usta Dondurma'nın ürünlerini 75 liradan satması da gözlerden kaçmadı.