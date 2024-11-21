Lodos İstanbul'u savurdu! Megakent sular altında kaldı

21 Kasım 2024 14:21 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 14:28

İstanbul'da etkili olan şiddetli lodos, adeta ortalığı darmaduman etti. Birçok semtte fırtınaya eşlik eden kuvvetli yağış, sel baskınlarına neden oldu. Dev dalgalar nedeniyle sahil bölgeleri de sular altında kalırken, ağaçlar yerinde söküldü. İşte İstanbul'dan lodos manzaraları

İstanbul’da dün gece saatlerinden itibaren etkilyi olmaya başlayan lodos​, mega kentin birçok ilçe ve semtinde adeta kaos yaşanmasına neden oldu. Bazı deniz hat seferlerinin de iptal olmasına neden olan şiddetli lodos hayatı olumsuz yönde etkiledi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul’da lodos etkili olmaya başladı. Özellikle sahil kesimlerini etkileyen lodos sebebiyle vatandaşlar yürümekte zorlandı.

Boğaz'da gemilerin de ilerlemekte ve iskelelere yanaşmakta güçlük çektiği görüldü. Dalgaların sahillere vurduğu anlarda kimileri kaçarken, kimileri ise o anları fotoğrafladı.

Kadıköy, Kalamış Sahili’nde şiddetli lodos nedeniyle boyları 3-4 metreyi bulan dev dalgalar oluştu. Dalgaların kıyıya vurmasıyla sahilin bir bölümü göle döndü. Sahilde vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yeşilköy Sahili'nde uçurtma sörfünün tadını çıkardı. Hareketleriyle dev dalgalara meydan okuyan sporcuların o anları havadan görüntülendi.

Fatih sahilinde bazı vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. Sahil şeridinde yürüyen vatandaşlar fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi.

Arnavutköy’de etkili olan şiddetli lodos nedeniyle pazarcılar olumsuz etkilendi. Barandalar devrildi, bazı pazarcılar ürünleri kuruduğu için evlerine geri döndü.

Şiddetli lodos nedeniyle Avcılar Ambarlı Sahili’nde dev dalgalar oluştu. Dalgalar bazı teknelere zarar verirken, deniz taştı. Büyükçekmece sahilinde dev dalgalar kıyıya vurdu.