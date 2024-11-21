Lodos kentin altını üstüne getirdi! Vatandaşlar uçmamak için direğe sarıldı: İşte ilginç anlar

21 Kasım 2024 09:41 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 09:51

Bursa'da dün geceden itibaren devam eden şiddetli fırtına kentin altını üstüne getirdi. Sabah saatlerinde kaydedilen görüntüler fırtınanın kuvvetini gözler önüne serdi. Okula gitmek için dışarı çıkan bir çocuğun uçmamak için direğe tutunması dikkat çekti.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden peş peşe yapılan uyarıların ardından şiddetli lodos birçok ilde kendini göstermeye başladı. Bursa​'da dün geceden beri etkili olan fırtına​ nedeniyle hayat felç oldu. Okula ve işe gitmek isteyen vatandaşlar​ oldukça zor anlar yaşadı.

UÇMAMAK İÇİN DİREĞE TUTUNDU

Küçük bir kız çocuğu annesine ve trafik ışıklarının direklerine tutunarak hayatta kalmaya çalıştı. Özellikle kadınlar ve çocuklar zor anlar yaşadılar. Bir çocuk ise annesinin elini bırakınca yere düştü.

Kentin üst kesimlerinde bir çok noktada reklam tabelası yıkıldı, ağaçların dalları kırıldı. Cumhuriyet Caddesi'nde seyyar simitçi arabası ise devrilerek hasar gördü.

AĞAÇLAR DEVRİLDİ, ÇATILAR UÇTU

Mollaarap Mahallesi'nde çatı parçaları sokağa uçtu. Alemdar Mahallesi'nde kırılan ağaç yola devrildi. Temizlik görevlileri ise kırılan ağaç dalları ile uçan yaprakları temizleyerek mazgallarda muhtemel yağış sonrası sel yaşanmaması için tedbir aldılar.

İtfaiye ekipleri gece boyunca ve sabah saatlerinde bir çok noktada tehlike oluşturan çatı parçası, reklam tabelasına müdahale etti

Öte yandan Meteoroloji yetkilileri fırtınanın bugün de etkili olacağını, vatandaşların dikkatli olması gerektiğini dile getirdiler.