Bakan Fidan'ın Gambiya'da diplomasi trafiği devam ediyor

04 May 2024 21:18 - Güncelleme : 04 May 2024 21:25

Dışişleri Bakanı Fidan, Gambiya’nın başkenti Banjul’daki İslam İşbirliği Teşkilatı 15'inci Zirvesi'ne katıldı.

Bakan Fidan ziyareti kapsamında ikili görüşmelerde bulundu.

BAYRAMOV İLE GÖRÜŞME

Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. İslam Zirvesi marjında Gambiya'nın başkenti Banjul'da, Bayramov ile bir araya geldiği bildirildi.

FİDAN, FAS DIŞİŞLERİ BAKANI BURİTA İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. İslam Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Gambiya’nın başkenti Banjul’da, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile bir araya geldi.

FİDAN, TATARİSTAN CUMHURİYETİ REİSİ MİNNİHANOV İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. İslam Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Gambiya’nın başkenti Banjul’da, Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rüstem Minnihanov ile bir araya geldi.

FİDAN, SUDAN DIŞİŞLERİ BAKAN VEKİLİ MUHAMMED İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. İslam Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Gambiya’nın başkenti Banjul’da, Sudan Dışişleri Bakan Vekili Hüseyin Avad Ali Muhammed ile bir araya geldi.