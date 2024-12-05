Londra'dan aldığı teklifle hayatı değişti! Tuncelili terzi artık ünlü isimleri giydiriyor: Obama, Trump, Middleton, Galler prensesi...

05 Aralık 2024 15:54 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 15:55

Tuncelili İbrahim Coşkun'un hayatı Londra'dan gelen iş teklifiyle değişti. Teklifi kabul ederek Londra'ya taşınan ve 5 yıldır burada yaşayan Coşkun, birçok ünlü ismin terziliğini yapıyor.

Yaklaşık 30 yıldır terzilik yapan İbrahim Coşkun, 18 yıl boyunca İstanbul​'da terzilik yaptı. İş hayatının 18. yılında Londra​'dan gelen iş teklifiyle hayatı değişen Coşkun, artık ünlülerin terziliğini yapıyor.

OBAMA, TRUMP, MIDDLETON, GALLER PRENSESİ İLE ÇALIŞTI

İstanbul'da değişik firmalarda çalıştığını belirten Coşkun, “İstanbul'da çalışırken Londra'ya davet edildim. Burada Sussex Düşesi Meghan Markle için tasarım yaptık. Başarılı bir proje oldu. Michelle Obama ile Ivanka Trump ile çalıştık. Bu çalışmalar nedeniyle yeni bir modelhane açtık. Türkiye'deki bütün çalışmaları buraya getirdik. Galler Prensesi Kate ile çalıştık ve başarılı geçti'' dedi.

5 yıldan bu yana Londra'da bulunduğunu belirten Coşkun, “Yeni projeler ve modeller üzerinde çalışmaya devam ediyorum” diye konuştu.