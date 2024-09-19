Lübnan'da patlatılan çağrı cihazları ile telsizler dünyayı ayağa kaldırdı! MSB'den açıklama geldi: Türkiye için risk var mı?

19 Eylül 2024 12:33 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 12:51

Lübnan'daki çağrı cihazlarının patlaması olayı tüm dünyanın gündemine oturdu. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından Türkiye'de herhangi bir risk olup olmadığına ilişkin açıklama geldi. Ayrıca kaynaklar İran'ın 2 milyon göçmeni geri göndereceğine dair haberleri üzerine de algı oluşturmaya çalışanlara karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı​ kaynakları, İsrail’in Lübnan’daki çağrı cihazlarını ve telsizleri patlatması olayıyla ilgili bir açıklama yaptı. TSK’nın da bu konuda tedbir alıp almadığına dair sorular üzerine, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizde, sadece yerli ve milli muhabere sistemleri ve yazılımlar kullanılıyor. Üretim sürecine herhangi bir şekilde üçüncü tarafın dâhil olması durumunda tedarik ve üretim sürecinde ilave detaylı kontrol mekanizmalarımız işletiliyor.

Gerek icra ettiğimiz harekâtlarda gerekse Ukrayna’da yaşanan savaş ve Lübnan​ örneğinde olduğu gibi her türlü gelişme sonrasında alınan dersler kapsamında tedbirler gözden geçirilmekte, yeni tedbirler geliştirilmektedir. Bu olay özelinde de Milli Savunma Bakanlığı​ olarak gerekli incelemeleri yapıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz son yıllarda muhabere, bilgi sistemleri, elektronik harp ve siber alanda Türk mühendislerinin desteğiyle çok daha güçlü hale gelmiştir." dedi.

İRAN’IN SINIR DIŞI EDECEĞİ GÖÇMENLER TÜRKİYE'YE Mİ GÖNDERİLECEK?

Bakanlık kaynakları, İran’ın 2 milyon göçmeni sınır dışı etme kararı sonrası bunların Türkiye’ye gönderilip gönderilmeyeceğine dair sorular üzerine şunları söyledi: Sınır dışı etme; bulunulan ülkeden kolluk marifetiyle vatandaşı olunan ülkeye, transit gidilecek ülkeye veya başka bir ülkeye gönderilme işlemidir. İran’ın 2 milyon göçmeni sınır dışı etme kararından, bu göçmenlerin Türkiye’ye gelecekleri anlamını çıkarmak yanlıştır. Sınırlarımız çok yoğun teknolojik sistemlerle korunmaktadır. Alınan yoğun tedbirler sayesinde hudutlarımızdan geçmeye çalışan kaçak göçmen sayısı da son 5 yılın en düşük seviyesindedir. İran’ın göçmenler konusunda tedbirleri artırmasını olumlu olarak değerlendiriyoruz. Bu konuda dezenformasyon yoluyla algı oluşturmaya çalışanlara karşı dikkatli olunması önem arz etmektedir.

TEĞMENLERİN KILIÇLI YEMİNİ

Bakanlık kaynakları, Kara Harp Okulu’nun mezuniyet törenindeki görüntülerle ilgili başlatılan sürecin ise devam ettiğini söyledi. "Türk Silahlı Kuvvetlerinde müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olmazsa olmazdır” diyen kaynaklar, "Daha önce de vurguladığımız gibi Türk Silahlı Kuvvetlerimiz olaylara disiplin anlayışı içerisinde bakmakta ve işlemleri de ilgili hukuk/mevzuat çerçevesinde yerine getirmektedir" dedi.

SON 1 HAFTADA 50 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında terörle mücadeleyle ilgili şu bilgileri verdi: "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin; sahanın gerekliliğine uygun, alışılmadık, öngörülemez, süratli ve sürekli icra esaslarında gerçekleştirdiği kararlı operasyonlarla; Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil, son bir haftada 50, 1 Ocak’tan bugüne kadar ise 2 bin 13 (Irak bin 17 / Suriye 996) terörist etkisiz hâle getirildi. "