Lübnan'dan kaçan yabancılar Türkiye'ye sığınıyor! Bavulunu alan geliyor

27 Eylül 2024 20:31 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 20:36

Orta Doğu'da geniş çaplı çatışma endişesi artarken İsrail'in bölgeyi savaş alanına çevirecek adımları sürüyor. Bölgeden kaçan yabancı uyruklu vatandaşlar, deniz yolu ile Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Ceyport Taşucu Limanı'na geldi.

İsrail'in Lübnan​'a yönelik saldırılarını artırması, Lübnan'da yaşayan yabancı uyrukluları tedirgin ediyor. Çok sayıda ülke, vatandaşlarını ülkeyi terk etmeleri konusunda uyarırken, Lübnan'da uçuşların askıya alınması ile birlikte yabancı uyruklu​ vatandaşlar deniz yolu ile Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Ceyport Taşucu Limanı'na geldi.

Lübnan'ın Tripoli Limanı'ndan hareket eden Med Lınes şirketine ait 'Dada Star' isimli gemi, çeşitli ülke vatandaşlarından oluşan 362 yolcusu ile Ceyport Taşucu Limanı'na ulaştı.

Limanda işlemleri tamamlanan kişiler aileleri ile birlikte minibüslerle ilçeden ayrıldı. Yabancı uyruklu vatandaşların, Türkiye'nin değişik illerindeki havalimanlarından ülkelerine gideceği öğrenildi.