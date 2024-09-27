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Lübnan'dan kaçan yabancılar Türkiye'ye sığınıyor! Bavulunu alan geliyor

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
27 Eylül 2024 20:31 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 20:36

Orta Doğu'da geniş çaplı çatışma endişesi artarken İsrail'in bölgeyi savaş alanına çevirecek adımları sürüyor. Bölgeden kaçan yabancı uyruklu vatandaşlar, deniz yolu ile Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Ceyport Taşucu Limanı'na geldi.

İsrail'in Lübnan​'a yönelik saldırılarını artırması, Lübnan'da yaşayan yabancı uyrukluları tedirgin ediyor. Çok sayıda ülke, vatandaşlarını ülkeyi terk etmeleri konusunda uyarırken, Lübnan'da uçuşların askıya alınması ile birlikte yabancı uyruklu​ vatandaşlar deniz yolu ile Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Ceyport Taşucu Limanı'na geldi.

Lübnan'dan kaçan yabancılar Türkiye'ye sığınıyor! Bavulunu alan geliyor - 1. Resim

Lübnan'ın Tripoli Limanı'ndan hareket eden Med Lınes şirketine ait 'Dada Star' isimli gemi, çeşitli ülke vatandaşlarından oluşan 362 yolcusu ile Ceyport Taşucu Limanı'na ulaştı.

Lübnan'dan kaçan yabancılar Türkiye'ye sığınıyor! Bavulunu alan geliyor - 2. Resim

Limanda işlemleri tamamlanan kişiler aileleri ile birlikte minibüslerle ilçeden ayrıldı. Yabancı uyruklu vatandaşların, Türkiye'nin değişik illerindeki havalimanlarından ülkelerine gideceği öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ayşe27 Eylül 2024 20:39

Allahım dünyada barış olsun inşallah bu çatışmalar çözülmeli

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