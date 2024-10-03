Lübnan'dan savaştan kaçanlar gemilerle Mersin'e geliyor: 3'üncü gemi de limana yanaştı

03 Ekim 2024 12:12 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 12:38

İsrail'in saldırılarının ardından Lübnan'dan yola çıkan yüzlerce kişi gemilerle Mersin'e geliyor. İçinde 320 kişinin bulunduğu 3. gemi de limana yanaştı.

İsrail'in Lübnan'a saldırmasının ardından ülkede havayolu ulaşımı kapatıldı. Lübnan'da yaşayan başka ülke vatandaşları ise ülkeyi deniz yolu ile terk etmeye başladı. Ülkeden kaçmak isteyenler Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşçu Limanına gemilerle gelmeye başladı.

KENDİ ÜLKELERİNE GİDECEKLER

Daha önce iki gez yaşanan gemiyle çok sayıda şahıs Taşucu Limanına gelip ülkelerine gitti. Bugün ise yine limana farklı ülkelerden 320 kişinin bulunduğu gemi limana yanaştı. Şahıslar birazdan gemiden inip pasaport işlemlerini yaptıktan sonra kendi ülkelerine gidecek. Bu zamana kadar limana Lübnan'dan gelen bu 3. gemi oldu.