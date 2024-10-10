Adı insan kaçakçılığı olayına karışan emekli general Bilal Çokay hakkında karar! MSB'den açıklama geldi

10 Ekim 2024 12:03 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 12:31

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, adı insan kaçakçılığı olayına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay ile ilgili, "Yüksek Disiplin Kurulu tarafından Bilal Çokay'a Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma cezası verilerek, rütbesi geri alınmıştır" açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı​ kaynaklarından, hudutta adı insan kaçakçılığı olayına karışan Emekli Tuğgeneral Bilal Çokay ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Açıklamada "Bilindiği üzere adı daha önce Suriye sınırında insan kaçakçılığı olayına karışan ve Bakanlığımız tarafından emekliliğe sevk edilen, daha sonra tutuklanan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay’ın Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildiğini açıklamıştık. Yüksek Disiplin Kurulu tarafından, Bilal Çokay’a Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma cezası verilerek rütbesi geri alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Ateş Serbest-2024 faaliyetinin düzenlendiği Polatlı'da gerçekleştirilen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle mücadele operasyonlarına ilişkin bilgi veren Aktürk, "Kesintisiz şekilde ve kararlılıkla uyguladığımız terörü kaynağında yok etme stratejisi ile son bir haftada 42, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 1113'ü Irak'ın, 1036'sı Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 2 bin 149 terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadesini kullandı.

ALMAN BASININDA ÇIKAN TÜRKİYE’YE MÜHİMMAT SATIŞINA ONAY HABERİ

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Alman basınında çıkan ve bazı mühimmatların satışına onay verildiğine dair haberlerle ilgili sorulara şunları söyledi:

“Biz müttefiklerin birbirlerine kısıtlama veya yaptırım uygulamasının doğru olmadığını, müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu her zaman ifade ediyoruz. Beklentimiz müttefiklerimizin ittifakın ruhuna ve ortak güvenlik perspektifine uygun karar alarak örtülü-örtüsüz tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Söz konusu haber hakkında Bakanlığımıza ulaşan herhangi resmi bildirim yoktur.”

EUROFIGHTER​ TEDARİKİ

Bakanlık kaynakları, Eurofighter uçaklarının tedarikinde son duruma ilişkin "Eurofighter Typhoon uçağının tedarikine yönelik teknik seviyedeki çalışmalara devam edilmektedir. Bilindiği üzere bu uçaklardan ilk etapta 20 olmak üzere toplam 40 adet alma talebimiz var. Bu konuda da olumlu gelişmeler bekliyoruz.” dedi.

İSRAİL’İN LÜBNAN’A SALDIRILARI SONRASI TÜRKİYEYE YENİ GÖÇ DALGASI VAR MI?

Bakanlık kaynakları, İsrail’in Lübnan’a saldırıları sonrası Türkiye’ye yönelik yeni bir göç dalgası olup olmadığına dair "İsrail’in saldırılarından sonra Lübnan’daki insani durumun kötüleşmesi ile birlikte, bir kısım Lübnan vatandaşının göç ettiği bilinmektedir. Şu ana kadar sınırımıza gelen büyük bir grup yok.

Bizim Suriye’de icra ettiğimiz operasyonların iki amacı var; birincisi terörü kaynağında yok etme, ikincisi ülkemize yönelebilecek göç dalgasını yerinde engelleme. Bu kapsamda biz bunları ülke sınırımıza gelmeden, kontrolümüz altındaki bölgelerde engellemeye yönelik tedbirlerimizi aldık." ifadelerini kullandı.

LÜBNAN'DAN BAŞKA BİR TAHLİYE PLANLAMASI VAR MI?

Bakanlık kaynakları, bugün gerçekleştirilen tahliyenin dışında Lübnan’a ilişkin yeni bir tahliye planı olup olmadığına dair sorular üzerine şunları kaydetti:

“Planlamaya esas olan konu talep. Bugün ilk tahliye operasyonumuzu gerçekleştirerek vatandaşlarımızı tahliye ediyoruz. Tahliye planları gelen talebe göre planlanmaktadır. İhtiyaç duyulursa yeni tahliye için planlamalarımız diğer Bakanlık ve kamu kurumları ile koordineli şekilde devam etmektedir. Gemilerimiz ve uçaklarımız olabilecek yeni tahliyeler için hazırdır.”

ADI İNSAN KAÇAKÇILIĞI OLAYINA KARIŞAN EMEKLİ GENERAL

Bakanlık kaynakları, hudutta adı insan kaçakçılığı olayına karışan Emekli Tuğgeneral Bilal Çokay ile ilgili "Bilindiği üzere adı daha önce Suriye sınırında insan kaçakçılığı olayına karışan ve Bakanlığımız tarafından emekliliğe sevk edilen, daha sonra tutuklanan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay’ın Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildiğini açıklamıştık. Yüksek Disiplin Kurulu tarafından, Bilal Çokay’a Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma cezası verilerek rütbesi geri alınmıştır" dedi.