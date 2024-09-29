Lübnanlı haber spikeri Nasrallah'ın ölümünü duyururken gözyaşlarına boğuldu

29 Eylül 2024 06:44 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 06:48

Lübnan'daki Al-Mayadeen televizyon kanalının haber spikeri , Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail hava saldırılarında öldürüldüğünü duyururken gözyaşlarına boğuldu.

Hizbullah​'a bağlı Lübnan​ medya ağı El-Mayadin'de görev yapan bir haber spikeri, Cumartesi günü Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrallah'ın bir İsrail hava saldırısında öldüğü haberini yayınlarken gözyaşlarına boğuldu.

VİRAL VİDEO HALİNE GELDİ

Hizbullah genel sekreterinin ölümünü duyururken gözyaşlarını tutmaya çalışan spikerin görüntüsü sosyal medyada viral oldu. Viral videoda, Al-Mayadeen haber spikerinin Nasrallah'ın ölüm haberini duyururken kendini toparlamaya çalıştığı, sesinin titrediği ve duygu yoğunluğundan bunaldığı görülüyor.

Bu arada İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney​, Nasrallah'ın ölümü nedeniyle İran'da beş günlük yas ilan etti.

30 YILDIR HİZBULLAH'IN BAŞINDAYDI

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hizbullah liderinin Cuma günü savaş uçaklarının Beyrut'taki Hizbullah karargahına düzenlediği "hedefli saldırı" sonucu öldürüldüğünü bildirmişti. Seyyid Hasan Nasrallah, Orta Doğu'nun en etkili isimlerinden biriydi. Örgüte 30 yıldan fazla liderlik etti ve Hizbullah'ı bölgede büyük bir askeri ve siyasi güç grubuna dönüştürmede önemli rol oynadı.