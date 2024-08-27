Lüks araç kundaklamış, evler ve araçlar hasar görmüştü! Suç örgütü detayı şaşırttı

27 Ağustos 2024 10:16 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 10:39

Zonguldak'ta geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda korku dolu anlar yaşandı. Patlama sesiyle neye uğradığını şaşıran apartman sakinleri yangını fark edince büyük panik yaşamıştı. Lüks bir otomobille birlikte park halindeki diğer iki araç ve bir evin de zarar gördüğünü fark eden vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Lüks araç tamamen kullanılamaz hale gelirken otoparkta bulunan diğer iki otomobilde de büyük hasar oluştu.

OLAYI KAMERALAR ORTAYA ÇIKARDI

Kamera görüntülerinin didik didik inceleyen polis, bir şüphelinin elinde bidon ile otoparka girdikten bir süre sonra ayrıldığını ve kısa süre içerisinde de yangının meydana geldiğini belirledi. Araştırmalar sonucu İstanbul'da 3 gün titizlikle takip edilen olayın tefecilik faaliyetleri yapan organize bir suç örgütüyle bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ YAKALANDI

Operasyon için düğmeye basan ekipler suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Ersin Y. ile E.Y., B.Ö., S.İ.B., Y.B., H.S.B. isimli şüphelileri gözaltına alındı.

KUNDAKLAMANIN ARKASINDAN TEFECİLER ÇIKTI

Kundaklama olayını S.İ.B.'nin yaptığı öne sürülürken, şüphelilerin tefecilik sebebiyle verdikleri parayı alamadıkları iddiasıyla kundaklama olayının gerçekleştirildiği iddia edildi. Şüphelilerin oto galeri, inşaat gibi sektörlerde faaliyet gösterdiği öğrenilirken sevk işlemleri sırasında şüphelilerden birinin yakını "Hami'yi kurtar" şeklinde bağırdı.