Lüks araç vurgunu gümrüklere takıldı! Toplam piyasa değeri 540 milyon TL

02 Ocak 2025 13:47 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 13:48

Turistik amaçla geçici olarak Türkiye'ye getirilen usulsüz yollarla ruhsat alınmaya çalışılan toplam 540 milyon TL değerindeki 50 lüks araç gümrük ekiplerinin dikkatiyle ele geçirildi. Operasyon genişletiliyor.

Ticaret Bakanlığı​ Gümrükler Muhafaza ekipleri, 11 ilde yürüttüğü operasyon​ ile büyük bir lüks araç​ vurgununun önüne geçti. Başta Sarp, Kapıkule ve İpsala gümrük kapıları olmak üzere risk analizi çalışmalarını yürüten ekipler sınırlardan geçirilerek yurt içinde bırakıldıkları tespit edilen toplam piyasa değeri 540 milyon TL'yi bulan 50 lüks araca el koydu.

ARAÇLARI BIRAKIP KAÇIYORLARMIŞ

Bakanlık konuya ilişkin yazılı bir açıklamaya göre ekipler, şüpheli görülen şahıs ve taşıtları Bakanlık sistemlerinden sorguladı. Bu işlem neticesinde turistik kolaylıklarla geçici olarak ülkeye getirilen lüks araçların yurt içinde bırakıldığı, araçları getiren şahısların ise taahhütname vermeksizin araçsız yurt dışına çıktıkları belirlendi.

GEÇİCİ İHRACAT REJİMİNİ SUİSTİMAL

Diğer yandan bazı şahısların da geçici ithalatın sağladığı muafiyet imkanı dahilinde araç getirmek için, gerekli şartlar sağlanıyor gibi gösterilerek, kolaylıklardan usulsüz şekilde faydalanmaya çalıştığı belirlendi. Bu kapsamda, 11 ilde, geçici ithalat rejimini suistimal ederek ülkeye getirilen ve usulsüz şekilde kullanılan piyasa değeri yaklaşık 540 milyon lira olan 50 lüks araç ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.