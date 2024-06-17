Lüks cip kalabalığa daldı! Cadde yaralanan insanlarla doldu

17 Haziran 2024 15:36 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 15:44

Uzay yolculuğunda cinsiyet farkı! Kadınlar erkeklere göre daha dayanıklı çıktı

Uzay yolculuğunda cinsiyet farkı! Kadınlar erkeklere göre daha dayanıklı çıktı

Bodrum ilçesinde eğlence mekanlarının yoğun olduğu Gümbet Barlar Sokağı Ayaz Caddesi'nde meydana gelen olayda, caddede süratli şekilde seyreden cip, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle, kaldırımda bulunan kalabalığın arasına daldı. Kazada içlerinde yerli ve yabancı turistlerin de olduğu 6 kişi ezilirken, lüks cip yol kenarındaki araçlara çarparak durabildi.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla hastanelere kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza sonrası ortalık adeta savaş alanına döndü. Bir süre trafiğe kapalı kalan yol, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.