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Lüks klinikte botoks skandalı! Doktor değil lojistik mezunuymuş

İstanbul'da özel bir klinikte botoks yaptıran Veysel Avcı'nın gözünde görme kaybı oluştu. Klinik durumu düzelteceğini söyleyip yaptıkları işlemle Avcı'yı ikinci kez mağdur etti. İşlemi yapan kişinin doktor olmadığı, lojistik mezunu olduğu ortaya çıktı.

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Lüks klinikte botoks skandalı! Doktor değil lojistik mezunuymuş
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
19.07.2025
saat ikonu 23:16
|
GÜNCELLEME:
19.07.2025
saat ikonu 23:16

Veysel Avcı 10 Haziran'da İstanbul Nişantaşı'nda bir alışveriş merkezindeki klinikte yaptırdı ardından Avcı'nın bir gözü görmemeye başladı.

Botoks diye verilen maddenin görme sinirine zarar verdiği ortaya çıktı.

Veysel Avcı, aynı kliniğe gitti. Yetkililer durumu düzelteceklerini söyleyip başka bir uygulama daha yaptı, ancak Avcı'yı ikinci kez mağdur ettiler.

'VÜCUDUMUN HER YERİ YARA İÇİNDE'

"Botoks işleminden 4-5 gün sonra gözümde ve dörtlü görmeye başladım" diyen Avcı sözlerini şöyle sürdürdü: "Göz doktorum maalesef botoks işleminden kaynaklanan görme kaybı olduğunu söyledi Kliniğe gittim, buna onların neden olduğunu söyledim, bu durumun geçici olduğunu söylediler. Bana normalde 6 ayda verilmesi gereken ozonu 2 günde verdiler. Vücudumun her yanı yara içinde."

Avcı, kliniği araştırınca işlemi yapan kişinin doktor olmadığını öğrendi. Veysel Avcı, "Diğer mağdurlarla da buluşunca bana botoks yapan şahsın doktor olmadığını öğrendik, yanında çalışanlar da hemşire değilmiş. Lojistik mezunuymuş. 2 yıl eczanede kalfa olarak çalışmış. 2 bin TL'ye yaptırdım. Çok ucuz geldi. Ama çok lüks bir yerde çok lüks bir klinik olduğu için güvendim. Ben çok hasar gördüm başka insanlar görmesin diye uğraşıyorum" diye konuştu.

Avcı klinik ve sorumluları hakkında suç duyurusunda bulundu.

Şikayet sitelerinde klinik hakkında birçok benzer şikayet yer aldığı görüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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ETİKETLER
#botoks
#sağlık sorunları
#görme kaybı
#Kliniği
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#Sağlık Krizi
#Mesleki Yetersizlik
#Gündem
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