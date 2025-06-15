Lüks otelin terasında silahlar konuştu! Kaçan zanlı sınırda yakalandı

İstanbul’un gözde semtlerinden Beşiktaş’ta, lüks bir otelin terasında çıkan silahlı kavga, akşam saatlerinde büyük paniğe yol açtı. İki kişinin yaralandığı olayın ardından kaçan şüphelilerden biri, Edirne’de sınırda yakalandı.

ZANLI SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Olay, Vişnezade Mahallesi’ndeki otelin teras katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu esnada 8 ayrı suç kaydı bulunan 35 yaşındaki A.K., yanında taşıdığı tabancayla ateş açtı. Saldırı sonucu B.K. (33) ile A.K. (32) yaralandı. Yaralılardan B.K., olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

GÜVENLİK KAYITLARINDAN ADIM ADIM TAKİP

Olayın ardından A.K., beraberindeki kardeşi olan diğer yaralı A.K. ile birlikte olay yerinden hızla uzaklaştı. Polis ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek harekete geçti. Yapılan çalışma sonucu, yaralı A.K. evinde tespit edilerek gözaltına alındı ve tedavi için hastaneye sevk edildi.

BULGARİSTAN'A KAÇACAKLARDI

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, saldırının faili A.K.’nin yanındaki Y.D. ile birlikte yurt dışına kaçma hazırlığında olduğunu belirledi. İki şüpheli, Edirne’deki Kapıkule Sınır Kapısı’nda Bulgaristan’a geçmek üzereyken yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar, İstanbul’dan gelen polis ekiplerine teslim edildi.