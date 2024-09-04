Lüks yatla Yunanistan'a gireceklerdi! İnsan kaçakçılığında kullandıkları yöntem 'pes' dedirtti

04 Eylül 2024 03:08 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 03:15

Düzensiz göçle mücadele kararlı bir şekilde devam ederken, kaçakçılar ise göçmenleri yurt dışına kaçırmak için her yolu deniyor. Son olarak Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında daha önce karşılaşılmayan, düzensiz göçmenleri kaçırma olayı meydana geldi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığının koordinesinde, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin müşterek operasyonu ile Yunanistan’a yasadışı yollardan düzensiz göçmenlerin turist kimliğinde kaçırılacağı bilgisini aldı.

SAHİL GÜVENLİK LÜKS YATI DURDURDU

Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri belirlenen lüks yatı takibe aldı. Denize açılan lüks yat Marmaris Orhaniye Mahallesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince durduruldu.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Lüks yatta yapılan aramada düzensiz göçmenleri yasa dışı yollardan yurt dışına kaçırmaya çalışan 3 organizatör ve yatta 44 düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan organizatörler işlemlerini ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

44 düzensiz göçmen ise işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.