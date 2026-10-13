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Gündem
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Editor
 | Beyza Çolak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 10:10
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 10:10

M5 metro hattı açık mı, kapalı mı? Üsküdar-Sultanbeyli metrosu neden çalışmıyor?

M5 Üsküdar-Sultanbeyli metro hattını kullanan vatandaşlar, 13 Ekim Salı günü seferlerde yaşanan aksaklık nedeniyle M5 metro hattı açık mı, kapalı mı? Sorusuna yanıt arıyor. Sabah saatlerinde yaşanan gelişme sonrası gözler Metro İstanbul’dan yapılacak açıklamalara çevrildi. Peki M5 metro hattı açık mı, kapalı mı? Üsküdar-Sultanbeyli metrosu neden çalışmıyor?

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Editor
 Beyza Çolak
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M5 metro hattı açık mı, kapalı mı? Üsküdar-Sultanbeyli metrosu neden çalışmıyor?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 10:10
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 10:10

M5 - metro hattında yaşanan aksaklık, sabah saatlerinde işe ve okula gitmek isteyen yolcuların ulaşımını etkiledi. Metro kullanacak vatandaşlar, seferlerin devam edip etmediğini ve ulaşımın ne zaman normale döneceğini araştırmaya başladı. Peki, M5 metrosu neden çalışmıyor, seferler durduruldu mu?

M5 METRO HATTI AÇIK MI, KAPALI MI?

M5 Üsküdar-Sultanbeyli metro hattı, 13 Ekim 2026 Salı günü yaşanan teknik arıza nedeniyle güzergâhın tamamında hizmet veremiyor. tarafından yapılan açıklamaya göre seferler, Üsküdar-Çakmak ve İmam Hatip Lisesi-Sultanbeyli istasyonları arasında gerçekleştiriliyor.

Bu nedenle Üsküdar-Sultanbeyli hattını kullanacak yolcuların seyahat öncesinde güncel sefer bilgilerini kontrol etmeleri gerekiyor. Seferlerin yeniden tüm hat boyunca ne zaman yapılacağına ilişkin ise resmi açıklamaların takip edilmesi önem taşıyor.

M5 metro hattı açık mı, kapalı mı? Üsküdar-Sultanbeyli metrosu neden çalışmıyor?

M5 ÜSKÜDAR-SULTANBEYLİ METROSU NEDEN ÇALIŞMIYOR?

M5 Üsküdar-Sultanbeyli metro hattının Ihlamurkuyu İstasyonu’nda 13 Ekim Salı günü saat 08.45 sıralarında teknik bir olay meydana geldi. İstasyondaki kablo ve trafo bölgesinde yaşanan patlamanın ardından küçük çaplı yangın çıktı ve duman istasyon içerisine yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken istasyonda bulunan yolcular görevliler tarafından tahliye edildi. Olay nedeniyle metro seferlerinde aksama yaşandı.

Sabah saatlerinde meydana gelen olay, işe ve okula gitmek için toplu taşımayı kullanan vatandaşları da etkiledi. Seferlerdeki düzenleme nedeniyle bazı yolcular alternatif ulaşım araçlarına yönelirken metro istasyonları ve otobüs duraklarında yoğunluk oluştu.

M5 metro hattı açık mı, kapalı mı? Üsküdar-Sultanbeyli metrosu neden çalışmıyor?

METRO İSTANBUL’DAN M5 METRO HATTI AÇIKLAMASI

Metro İstanbul, M5 Üsküdar-Sultanbeyli metro hattında yaşanan aksaklığa ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, “M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı’nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Üsküdar-Çakmak ve İmam Hatip Lisesi-Sultanbeyli istasyonları arasında yapılmaktadır.” ifadeleri kullanıldı.

Buna göre hatta ulaşım tamamen durdurulmazken seferler iki ayrı bölümde sürdürülüyor. Yolcuların, güzergâh planlarını mevcut sefer düzenlemesine göre yapmaları gerekiyor.

M5 metro hattı açık mı, kapalı mı? Üsküdar-Sultanbeyli metrosu neden çalışmıyor?

M5 METRO SEFERLERİ NE ZAMAN NORMALE DÖNECEK?

M5 metro hattındaki seferlerin ne zaman normale döneceğine ilişkin henüz kesin bir saat bilgisi bulunmuyor. Yolcular, seferlerin yeniden kesintisiz şekilde yapılacağı zamana ilişkin Metro İstanbul tarafından paylaşılacak duyuruları takip ediyor.

Güncel gelişmelerin Metro İstanbul’un resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden kontrol edilmesi, ulaşım planlaması açısından önem taşıyor.

M5 metro hattı açık mı, kapalı mı? Üsküdar-Sultanbeyli metrosu neden çalışmıyor?

M5 ÜSKÜDAR-SULTANBEYLİ METRO HATTI DURAKLARI

M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı, İstanbul Anadolu Yakası’nda hizmet veren ve Türkiye’nin ilk sürücüsüz metro hattı olarak bilinen güzergâhtır. Üsküdar’dan başlayan hat, Ümraniye ve Çekmeköy üzerinden Sancaktepe yönüne uzanarak Sultanbeyli’ye ulaşım sağlıyor.

Hat, Marmaray ve diğer toplu taşıma bağlantılarıyla yolculara farklı ulaşım seçenekleri sunuyor. Ancak 13 Ekim 2026 tarihinde yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler hattın tamamında değil, Üsküdar-Çakmak ve İmam Hatip Lisesi-Sultanbeyli istasyonları arasında gerçekleştiriliyor.

ETİKETLER
#Üsküdar
#sultanbeyli
#metro istanbul
#M5 Üsküdar Sultanbeyli Metro Hattı
#Ihlamurkuyu İstasyonu
#Gündem
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