İstanbul'un önemli ulaşım güzergahlarından biri olan M7 Yıldız-Mahmutbey metro hattında devam eden çalışmalar, yolcuların gündeminde yer alıyor. Özellikle Mecidiyeköy istasyonunun geçici olarak kapatılması nedeniyle ulaşımda farklı güzergahları kullanmak zorunda kalan vatandaşlar, çalışmaların ne zaman tamamlanacağını araştırıyor. Öte yandan Yıldız-Kabataş uzatma etabına ilişkin açılış takvimi de merak ediliyor. İşte M7 metro hattının açılış tarihi ve kapalı duraklara ilişkin son bilgiler...

M7 METRO NE ZAMAN AÇILACAK?

M7 Yıldız-Mahmutbey metro hattında kapalı olan Mecidiyeköy istasyonunun Aralık 2026'nın ikinci haftasında yeniden hizmete açılması planlanıyor.

27 Nisan 2026 tarihinde yer altı suyu sızıntısı ve raylarda meydana gelen deformasyon nedeniyle kapatılan istasyonda onarım çalışmaları devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Mecidiyeköy istasyonunun yeniden yolcu kabul etmesi bekleniyor.

M7 KAPALI DURAKLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

M7 metro hattında yaşanan aksaklık nedeniyle Mecidiyeköy istasyonu geçici olarak işletmeye kapatıldı. İstasyondaki çalışmaların Aralık ayının ikinci haftasında tamamlanması ve durağın yeniden hizmete girmesi hedefleniyor.

Mahmutbey-Nurtepe arasında normal seferler devam ederken hattın diğer kesimlerinde mekik işletme ve İETT otobüs desteği uygulanıyor. Yolcuların seyahat öncesinde güncel sefer ve güzergah duyurularını kontrol etmesi öneriliyor.

MECİDİYEKÖY METRO İSTASYONU NEDEN KAPATILDI?

M7 hattının önemli duraklarından Mecidiyeköy istasyonu, 27 Nisan 2026'da meydana gelen yer altı suyu sızıntısı nedeniyle kapatıldı. Yer altı suyunun raylarda deformasyona yol açması üzerine istasyonda onarım ve güvenlik çalışmaları başlatıldı.

Yolcu güvenliğinin sağlanması ve raylardaki hasarın giderilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların ardından istasyonun yeniden işletmeye alınması planlanıyor.