Maaşları ödenmedi, deliye döndü! İş yerine benzin döküp ateşe verdi

Bursa’nın Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ile Beşevler Mahallesi Alim Sokak'ta bulunan aynı pizza zincirine ait iki ayrı şubede olay yaşandı. İddiaya göre, pizzacıyla anlaşmalı çalışan bir kurye firmasının sahibi olan A.G., önce İhsaniye’deki şubeye giderek iş yerinin önüne benzin döküp ateşe verdi.

YANGIN ALARMI DEVREYE GİRDİ

Şüpheli daha sonra Beşevler’de bulunan diğer şubeye giderek burada da kundaklama gerçekleştirdi. Yangın alarmının devreye girmesi ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine her iki adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangınlar kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınlarda yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi.

MAAŞLARINI 2 AYDIR ALAMIYORLAR

Öte yandan güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin iş yerlerinin önüne gelerek benzin döküp ateşe verdiği anlar yer aldı. Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin ilk ifadesinde, çalışanlarının maaşlarını yaklaşık 2 aydır alamadığını öne sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.