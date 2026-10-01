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Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 13:01
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 13:08

Mabel Matiz hakkında istenen ceza belli oldu

Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcı Fatih Karaca’nın şarkısı ‘Ha Leylim’'in sözleri ve klibine ilişkin iddianame tamamlandı. Mabel Matiz hakkında istenen ceza belli oldu.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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Mabel Matiz hakkında istenen ceza belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 13:01
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 13:08

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcı Fatih Karaca’nın seslendirdiği, dijital platformlarda yayımlanan ‘Ha Leylim’ isimli şarkının sözleri ve video klibine ilişkin iddianame hazırlandı.

Mabel Matiz hakkında istenen ceza belli oldu

GENEL AHLAKA İLİŞKİN KABUL GÖRMÜŞ SINIRLARIN ZORLANDIĞI BELİRTİLDİ

Hazırlanan iddianamede, açık alanda çok sayıda kişinin yerde yatar veya oturur vaziyette bulunduğu bir ortamda, damat rolünde bulunan erkek ile sarı saçlı ve sarı takım elbiseli diğer erkek şahsın görüntüye girdikleri, şahıslardan birinin ceketini çıkardığı, devamında her iki erkek şahsın karşılıklı olarak dans ettikleri belirtildi. Dans sırasında kol ve kalça bölgelerini belirgin şekilde kullanarak tekrarlayan hareketlerde bulundukları, görüntünün başlangıcında yalnızca müzik bulunurken devamında şarkı sözlerinin de görüntülere eşlik ettiğinin tespit edildiği aktarıldı. Klibin devam eden bölümlerinde iki erkeğin dans ve çeşitli hareketlerinin klibin odak noktası ve ana teması haline geldiği, şarkı sözlerinde geçen ifadelerle birlikte değerlendirildiğinde şarkı sözleri ile görüntülerin birbirinden bağımsız unsurlar olmadığı, görsel ve işitsel olarak birbirini tamamladığı ifade edildi. Bu suretle toplumun genel ahlakına ilişkin kabul görmüş sınırların zorlandığı belirtildi.

Mabel Matiz hakkında istenen ceza belli oldu

3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Mabel Matiz’in, 'müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık etme' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi.

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