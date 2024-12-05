Maçka Parkı'nda korkunç olay! Başından vurulmuş halde bulundu

05 Aralık 2024 12:25 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 12:28

Şişli Maçka Parkı'nda sabah saatlerinde yürüyüş yapan bir kişi yerde kanlar içinde yatan adamı görünce büyük şok yaşadı. Hemen durumu 112'ye bildiren vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yerde yatan şahsın başından vurulduğu tespit edildi.

Şişli Maçka Parkı'nda meydana gelen korkunç olay bir vatandaşın ihbarıyla ortaya çıktı. Sabah saatlerinde Şişli Parkı Taşkışla teleferik girişinin olduğu bölgede yürüyüş yapan bir vatandaş, yerde kanlar içinde hareketsiz bir adam gördü. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Şahsın başından vurulduğu ve bilincinin kapalı olduğu tespit edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Ekipler, olayla ilgili inceleme başlattı.