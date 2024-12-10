Madde bağımlısı adama meydan dayağı! Herkesin gözü önünde kanlar içinde kaldı

Editör: Banu İriç / Kaynak: ihlas haber ajansı

10 Aralık 2024 18:01 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 18:02

Şırnak Silopi'de madde bağımlısı olduğu iddia edilen 45 yaşındaki adam yakınları olduğu belirtilen kişiler tarafından cadde ortasında darp edildi ve baygınlık geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Şırnak​'ın Silopi​ ilçesi Dörtyol mevkisinde madde bağımlısı olduğu iddia edilen 45 yaşındaki A.S., yakınları olduğu belirtilen kişiler tarafından cadde ortasında darp​ edildi. Aldığı darbeler sonrası baygınlık geçiren A.S., çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık ekiplerinden alınan bilgiye göre A.S.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Darp olayına karışan şahısların olay yerinden kaçtığı belirtilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda saldırganların kimliklerinin tespit edilmeye çalışıldığı öğrenildi.