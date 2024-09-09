Maden suyu yüklü tır devrildi! Bolu yolu trafiğe kapandı

09 Eylül 2024 03:27 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 03:36

Bolu'da maden suyu yüklü tır kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonucu Mudurnu Akyazı karayolu trafiğe kapandı. Maden suyu şişeleri etrafa saçılarak kırıldı.

Bolu'da, Mudurnu Akyazı karayolunda gece saatlerinde tır kazası yaşandı. Beypazarı'ndan Akyazı istikametine gitmekte olan maden suyu yüklü tır kontrolden çıkarak yola devrildi. Araçta yüklü bulunan maden suyu şişeleri tarlaya ve şarampole devrilirken birçok şişenin kırıldığı görüldü.

CAN KAYBI YOK

Sürücü şans eseri yara almadan kendi imkanları ile aracından çıktı. Olay yerine gelen ekipler alternatif yol olarak trafiği eski Mudurnu taş kesti karayoluna yönlendirdi.

Jandarma olay yerinde çekici çağırarak tırın bir an önce yoldan kaldırılması için çalışma başlattı.