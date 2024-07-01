Maganda dehşeti! 15 yaşındaki çocuk ve kardeşi ölümden döndü

01 Temmuz 2024 09:42 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 09:46

Maganda terörü bitmek bilmiyor. Dehşetin adresi bu kez Adana oldu.

Evin önünde 10 yaşındaki kardeşine bisiklet sürmeyi öğreten 15 yaşındaki Arda Ege Er, maganda kurşununun isabet etmesi sonucu ayağından vuruldu.

DEHŞET YAŞADILAR!

Kurşunun ayağına isabet etmesi sonucu büyük şok yaşayan çocuk topallayarak kardeşi ile evin önünden uzaklaştı. Olayın ardından Arda Ege Er özel bir araçla hastaneye kaldırılırken, ayağına isabet eden kurşun çıkarılarak taburcu edildi.

Aile şikayetçi olurken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

SANİYE SANİYE KAMERADA

Korku dolu anların yaşandığı olayda, Arda Ege Er'in çatıya isabet eden bir başka kurşundan çıkan sesin ardından havaya baktığı, ardından ise ayağına kurşunun isabet ettiği görülüyor.

YAŞADIĞI KORKU DOLU ANLARI ANLATTI

Vurulduğu anı anlatan Arda Ege Er, "Evin önündeydik. Kardeşimin bisiklet sürmesine yardımcı oluyordum. Bir ses duydum. Yanımızda da otoparkın çatısı vardı. Yukarıya baktığımda bir şey göremedim. Kardeşime 'eve gidelim' diyemeden ayağıma kurşun geldi" dedi.

Olayın ardından ateşli silah sahiplerine uyarılarda bulunan Er, ""Dikkatli olsunlar. Silah sıkmasınlar. Çevrede insanlar var. Bana denk geldi, tekrar birine denk gelebilir. Kafalarına, vücutlarına ya da birinin kalbine de denk gelebilir" şeklinde konuştu.