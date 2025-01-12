Maganda kurşunu dehşet saçtı: 9 yaşındaki çocuk başından vuruldu

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı

12 Ocak 2025 02:55 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 02:03

Adana'nın Kozan ilçesinde bir düğünde magandalar yine dehşet saçtı. Havaya silahla ateş edilmesi sonucu başına mermi isabet eden 9 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.