Maganda kurşunu dehşet saçtı: 9 yaşındaki çocuk başından vuruldu
Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
12 Ocak 2025 02:55 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 02:03
Adana'nın Kozan ilçesinde bir düğünde magandalar yine dehşet saçtı. Havaya silahla ateş edilmesi sonucu başına mermi isabet eden 9 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Maganda terörü bitmek bilmiyor. Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Turgutlu Mahallesi'nde bir düğünde havaya ateş edildi. Bu sırada seken bir mermi 9 yaşındaki Kemal Azgın'ın başına isabet etti.
Ağır yaralanan çocuk, araçla Kozan Devlet Hastanesi'ne getirilirken yolda ambulansa teslim edildi.
Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Azgın, buradaki müdahalenin ardından Adana Şehir ve Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Öte yandan hastaneye gelen çocuğun yakınları gözyaşı döktü. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı