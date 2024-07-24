Mağazaya müşteri gibi geldiler! Dolar ve euroları çalacakken böyle yakalandılar

24 Temmuz 2024 15:52 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 15:55

Bingöl'de korkunç saldırı! Önüne geleni bıçakladı: Ölü ve yaralılar var

Bingöl'de korkunç saldırı! Önüne geleni bıçakladı: Ölü ve yaralılar var

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen olay bir parfüm mağazasında gerçekleşti. Hırsız kadınlar suçüstü yakalanınca ortalığı ayağa kaldırdı.

Müşteri gibi mağazaya gelen şüpheliler parfüm seçme bahanesiyle mağaza sahibini oyalarken diğer kişi emekleyerek kasanın arkasına geçti.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Çekmecedeki 5 bin 500 ABD doları, 2 bin Euro ve 20 bin TL'yi almaya çalışan hırsızlar suçüstü yakalandı.

Mağaza sahibi durumu fark ederek, kapıyı kapatıp şüpheli şahısların çıkmasına izin vermedi. Olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, hırsızlık yapan şahıslar ve mağaza sahibi arasında çıkan arbededen faydalanan şüpheli bir kişi, olay yerinden kaçmayı başardı.

Mağazadaki sesleri duyan çevredekiler durumu acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri hırsızlık yapan S.P. ve B.P. isimli şüpheli şahısları gözaltına alınırken 1 kişide olay yerinden kaçmayı başardı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.