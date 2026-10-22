Magnum çekiliş sonuçları 2026 ne zaman açıklanacak? Magnum 3. dönem çekiliş sonuçları nereden bakılır?

Magnum kampanyasına katılanlar, 2026 yılı çekiliş takvimini ve sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. Çubuklardan çıkan şifreleri internet sitesi veya SMS aracılığıyla göndererek çekilişe katılanlar, 3. dönem çekilişinde kazanan isimlerin ne zaman duyurulacağını merak ediyor. Kampanya kapsamında her dönemde beş kişiye 500 bin TL değerinde Magnum Card Param Hediye Kartı verilirken, son dönemde Porsche Taycan otomobil ödülü de bulunuyor. Peki, Magnum çekilişi ne zaman yapılacak ve sonuçlar nereden öğrenilecek? İşte, 2026 Magnum çekiliş takvimi ve sonuçların açıklanacağı tarih.

MAGNUM 3. DÖNEM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 Magnum kampanya takvimine göre 3. dönem çekilişi, 3 Kasım 2026 Salı günü saat 11.00'de gerçekleştirilecek. Çekilişin ardından kazanan talihlilerin isimleri 7 Kasım 2026 Cumartesi günü yayımlanacak.

Çekiliş sonucunda beş asil talihli, 500 bin TL değerindeki Magnum Card Param Hediye Kartı ödülünü kazanmaya hak kazanacak. Ayrıca yedek talihliler de belirlenecek. Kazananlara taahhütlü posta yoluyla bildirim yapılması planlanıyor.

Talihlilerin sonuçları takip etmesi ve ilan edilen süreler içinde gerekli belgeleri teslim etmesi gerekiyor. Kampanya koşullarında asil talihliler için ilan tarihinden itibaren 15 günlük başvuru süresi öngörülürken, bu sürede başvuru yapılmaması durumunda yedek talihliler için takip eden 15 günlük süreç devreye giriyor.

MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

Magnum çekiliş sonuçlarını öğrenmek isteyen katılımcılar, kazanan isimlerin yayımlanacağı Magnum internet sitesi üzerinden takip edebilir. Sonuç ilanında asil ve yedek talihlilerin isimleri duyurulacak.

Katılımcıların sonuçları kontrol ederken kampanyanın doğru dönemine ait listeyi incelemesi önem taşıyor. Üçüncü dönem çekilişi 3 Kasım'da yapılacak olsa da sonuçların ilan tarihi 7 Kasım 2026 olarak belirtiliyor.

Kazananların ödül teslimi için kampanya şartlarında belirtilen başvuru süresine ve belge gerekliliklerine uyması gerekiyor. Posta yoluyla yapılacak bildirimlerde gecikme yaşanabileceğinden, yalnızca tebligatın ulaşmasını beklemek yerine sonuç ilanını da takip etmek faydalı olabilir.

MAGNUM 2026 ÇEKİLİŞ TAKVİMİ

2026 yılı Magnum kampanyasında çekilişler dönemlere göre planlandı. İlk iki dönemin çekilişleri temmuz ve eylül aylarında gerçekleştirilirken üçüncü ve dördüncü dönem çekilişleri kasım ayına denk geliyor.

Kampanya takviminde yer alan tarihler şöyle:

1. dönem çekilişi: 7 Temmuz 2026

2. dönem çekilişi: 8 Eylül 2026

3. dönem çekilişi: 3 Kasım 2026, saat 11.00

4. dönem çekilişi: 3 Kasım 2026, saat 11.30

Çekilişlerin noter huzurunda ve isteyenlerin katılımına açık şekilde yapılması planlanıyor. Organizasyon adresi, İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. olarak belirtiliyor.

Üçüncü dönem sonuçları 7 Kasım 2026'da açıklanacak. Dördüncü döneme ilişkin kazananların ilan tarihi ise kampanya takvimine göre ayrıca takip edilmeli.

MAGNUM ÇEKİLİŞİNDE HANGİ ÖDÜLLER VERİLECEK?

Magnum 2026 kampanyasında katılımcılara hediye kartı ve otomobil ödülleri sunuluyor. İlk üç dönemin her birinde beş kişiye 500 bin TL değerinde Magnum Card Param Hediye Kartı veriliyor.

Dördüncü dönem çekilişinde ise iki kişi Porsche Taycan 4 2025 model otomobil kazanma şansı elde edecek. Kampanya metninde otomobilin tavsiye edilen perakende satış fiyatı 12 milyon 635 bin TL olarak belirtiliyor.