Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 16:01
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 16:01

Magnum çekiliş sonuçları 2026 ne zaman açıklanacak? Magnum 3. dönem çekiliş sonuçları nereden bakılır?

Magnum 3. dönem çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. 3 Kasım 2026'da yapılacak çekilişin ardından 500 bin TL değerindeki hediye kartını kazanan isimler belli olacak. Peki, Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak, kazananlar listesine nereden bakılır?

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Magnum çekiliş sonuçları 2026 ne zaman açıklanacak? Magnum 3. dönem çekiliş sonuçları nereden bakılır?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 16:01
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 16:01

kampanyasına katılanlar, 2026 yılı çekiliş takvimini ve sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. Çubuklardan çıkan şifreleri internet sitesi veya SMS aracılığıyla göndererek çekilişe katılanlar, 3. dönem çekilişinde kazanan isimlerin ne zaman duyurulacağını merak ediyor. Kampanya kapsamında her dönemde beş kişiye 500 bin TL değerinde Magnum Card Param Hediye Kartı verilirken, son dönemde otomobil ödülü de bulunuyor. Peki, Magnum çekilişi ne zaman yapılacak ve sonuçlar nereden öğrenilecek? İşte, 2026 Magnum çekiliş takvimi ve sonuçların açıklanacağı tarih.

MAGNUM 3. DÖNEM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 Magnum kampanya takvimine göre 3. dönem çekilişi, 3 Kasım 2026 Salı günü saat 11.00'de gerçekleştirilecek. Çekilişin ardından kazanan talihlilerin isimleri 7 Kasım 2026 Cumartesi günü yayımlanacak.

Magnum çekiliş sonuçları 2026 ne zaman açıklanacak? Magnum 3. dönem çekiliş sonuçları nereden bakılır?

Çekiliş sonucunda beş asil talihli, 500 bin TL değerindeki Magnum Card Param Hediye Kartı ödülünü kazanmaya hak kazanacak. Ayrıca yedek talihliler de belirlenecek. Kazananlara taahhütlü posta yoluyla bildirim yapılması planlanıyor.

Talihlilerin sonuçları takip etmesi ve ilan edilen süreler içinde gerekli belgeleri teslim etmesi gerekiyor. Kampanya koşullarında asil talihliler için ilan tarihinden itibaren 15 günlük başvuru süresi öngörülürken, bu sürede başvuru yapılmaması durumunda yedek talihliler için takip eden 15 günlük süreç devreye giriyor.

MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

Magnum çekiliş sonuçlarını öğrenmek isteyen katılımcılar, kazanan isimlerin yayımlanacağı Magnum internet sitesi üzerinden takip edebilir. Sonuç ilanında asil ve yedek talihlilerin isimleri duyurulacak.

Katılımcıların sonuçları kontrol ederken kampanyanın doğru dönemine ait listeyi incelemesi önem taşıyor. Üçüncü dönem çekilişi 3 Kasım'da yapılacak olsa da sonuçların ilan tarihi 7 Kasım 2026 olarak belirtiliyor.

Kazananların ödül teslimi için kampanya şartlarında belirtilen başvuru süresine ve belge gerekliliklerine uyması gerekiyor. Posta yoluyla yapılacak bildirimlerde gecikme yaşanabileceğinden, yalnızca tebligatın ulaşmasını beklemek yerine sonuç ilanını da takip etmek faydalı olabilir.

MAGNUM 2026 ÇEKİLİŞ TAKVİMİ

2026 yılı Magnum kampanyasında çekilişler dönemlere göre planlandı. İlk iki dönemin çekilişleri temmuz ve eylül aylarında gerçekleştirilirken üçüncü ve dördüncü dönem çekilişleri kasım ayına denk geliyor.

Kampanya takviminde yer alan tarihler şöyle:

  • 1. dönem çekilişi: 7 Temmuz 2026
  • 2. dönem çekilişi: 8 Eylül 2026
  • 3. dönem çekilişi: 3 Kasım 2026, saat 11.00
  • 4. dönem çekilişi: 3 Kasım 2026, saat 11.30

Çekilişlerin noter huzurunda ve isteyenlerin katılımına açık şekilde yapılması planlanıyor. Organizasyon adresi, 'un ilçesindeki U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. olarak belirtiliyor.

Üçüncü dönem sonuçları 7 Kasım 2026'da açıklanacak. Dördüncü döneme ilişkin kazananların ilan tarihi ise kampanya takvimine göre ayrıca takip edilmeli.

MAGNUM ÇEKİLİŞİNDE HANGİ ÖDÜLLER VERİLECEK?

Magnum 2026 kampanyasında katılımcılara hediye kartı ve otomobil ödülleri sunuluyor. İlk üç dönemin her birinde beş kişiye 500 bin TL değerinde Magnum Card Param Hediye Kartı veriliyor.

Dördüncü dönem çekilişinde ise iki kişi Porsche Taycan 4 2025 model otomobil kazanma şansı elde edecek. Kampanya metninde otomobilin tavsiye edilen perakende satış fiyatı 12 milyon 635 bin TL olarak belirtiliyor.

ETİKETLER
#magnum
#İstanbul
#Beyoğlu
#Porsche Taycan
#Magnum Card Param Hediye Kartı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.