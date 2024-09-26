Mahalleli itiraz etti Başkan Özer projeyi durdurdu!

26 Eylül 2024 18:46 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 18:52

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, Atatürk Mahallesi'nde yapılması beklenen temizlik işleri şantiyesine karşı çıkan mahalle sakinleriyle buluştu. Büyük tepki toplayan tesisin inşasıyla ilgili halkın endişelerine kulak kabartan Başkan Özer, vatandaşlara “Size rağmen hiçbir adım atmayacağım. Siz varsanız, biz varız” dedi. Özer projeyi iptal etti.

Kıraç halkının, Atatürk Mahallesi’ndeki boş arsaya yapılması planlanan temizlik işleri şantiyesinin ortaya çıkaracağız sorunlar nedeniyle dile getirdiği endişeleri dikkate alan Başkan Özer, projenin derhal durdurulacağını açıkladı. Halkın kararının her şeyden önemli olduğunun altını çizen Prof. Dr. Özer, "Böyle bir duruş benim çok hoşuma gitti. Neden hoşuma gitti? Halkın kendi işine, kendi sorunlarına sahip çıkması demokrasinin nişanesidir. Sizi kutluyorum. Ben böyle komşular istiyorum. Çünkü ben de hayatım boyunca her platformda kendi demokratik hakkımı seslendirmek için mücadele ettim. Daha iyi bir gelecek, daha iyi bir demokrasi için mücadele ettim. Şimdi Belediye Başkanıyım. Halkımız sorunlarına sahip çıkıyor. Söz veriyorum, size rağmen hiçbir adım atmayacağım" ifadelerini kullandı.

'ASLA HALKIMA RAĞMEN BİR ŞEY YAPMAM'

Temizlik işleri şantiyesi projesinin derhal durdurulacağını açıklayan Başkan Özer, şu ifadeleri kaydetti: "Hayatım boyunca her platformda kendi demokratik hakkımı seslendirmek için yeri geldi yürüyüş yaptım, yeri geldi oturma eylemi yaptım, yeri geldi içeri girdim - çıktım. Daha iyi bir gelecek, daha iyi bir demokrasi için yeri geldi, 'Ey halkım, sahip çıkın sorunlarınıza' dedim. Şimdi Belediye Başkanıyım. Halkım sorunlarına sahip çıkıyor. ‘Vay neden sorunlarınıza sahip çıkıyorsunuz?’ mu diyeceğim, hayır. Tam tersine memnum oldum, mutlu oldum. Kıraç’ı yıldızı parlayan bir yer haline getireceğiz. Ancak en büyük sorunlarımızdan biri kişi başına düşen yeşil alan miktarı. Normalde kişi başına 10 metrekare yeşil alan düşmeli, fakat burada bu oran 1 metrekarenin altında. Bu kabul edilemez. Halk benim için çok önemli, asla halkıma rağmen bir şey yapmam. Size söz veriyorum, size rağmen hiçbir adım atmayacağım. Bir annemiz dedi ki 'Buranın bize mezar olmasını istemiyoruz, yaşam alanı olmasını istiyoruz.' Bu söz beni çok etkiledi. Arkadaşlarıma talimat veriyorum, proje için yeni bir yer bulacağız ve inşallah hep birlikte daha güzel günlere adım atacağız. Daha mutlu olacağız, çünkü hep birlikte Esenyurt’ta yaşıyoruz ve burayı temiz, yaşanabilir bir yer haline getireceğiz. Çocuklarımızın daha güzel bir dünyada yaşaması için ne gerekiyorsa yapacağız. Her şey onlar için. Yeni kararımız mahallemize hayırlı olsun.”

'KIRAÇ'IN YETİMLİĞİNİ BİTİRECEĞİZ'

Faaliyete geçirecekleri projelere de değinen Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer; “Değerli Kıraçlılar, hepinizin duygularını anlıyorum, burada dile getirilen her bir konuya yürekten katılıyorum. Bir arkadaşımız, 'Kıraç bugüne kadar öksüz ve yetim bir mahalle muamelesi gördü' dedi. Size söz veriyorum, o yetimlik artık bitecek. Biz henüz altı aydır görevdeyiz, ancak bu süre zarfında Kıraç’a yaklaşık 2.000-2.100 ton asfalt döktük, caddeler yaptık. Ayrıca 1.400 metrekare alanda parke taşı döşedik. Yeterli mi? Elbette değil, çalışmalarımız devam ediyor. Parklar yaptık, buraya aşevi getireceğiz. Çocuklarımızın eğitimi için kırtasiye yardımı ve beslenme çantaları dağıtıyoruz” dedi.

'ESENYURT'U BARIŞ ve KARDEŞLİK MERKEZİ YAPACAĞIZ'

Başkan Özer son olarak, “Esenyurt büyük bir ilçe, resmî nüfusu 1 milyon, gayriresmi nüfusu ise 1,5 milyon. Çeşitli hedefler belirledik: 81 ilden ve 101 ülkeden insanın bir arada yaşadığı bu yeri barış ve kardeşlik merkezi yapacağız dedik. Sözümüzün arkasındayız. Burası, sosyal belediyeciliğin kalbi olacak; kültürün, sanatın ve sporun başkenti olacak. İmar sorunlarını da çözeceğiz dedik ve Kıraç'tan başladık. Yedi mahallemiz sekiz yıl boyunca saklı ve yasaklıydı, bu durumu ortadan kaldırdık. İmar planı Büyükşehir’de onaylandığında, Allah'ın izniyle Kıraç imara açılacak ve isteyen, dilediği gibi evini yapacak” ifadelerini kullandı.

'BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ'

Yapılması planlanan temizlik işleri şantiyesinin ortaya çıkardığı rahatsızlığı öğrenerek gece vakti mahalleye gelen Başkan Özer'i takdir ettiğini söyleyen Atatürk mahallesi sakini Gülhanım Sarıbudak şu ifadeleri kaydetti: “Aşağıda bir yeşil alanımız var ve başka bir alternatifimiz yok. Her yer beton. Orayı şantiye yapmayı planlıyorlardı, ancak biz buna karşı çıktık ve itiraz ettik. Sağ olsun Başkanımız da bu itirazımızı onayladı ve projeyi durdurdu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Şimdi çok mutluyuz, çünkü neden biliyor musunuz? Her taraf beton yığınına dönmüş durumda. Fabrikalardan dolayı nefes almakta bile zorlanıyoruz. Eğer orası da şantiye ya da konteyner alanı olsaydı, biz tamamen bitmiştik. O alan yaşlılar ve çocuklar için çok faydalı. Ihlamur ağaçlarımız var, orası gerçekten çok güzel. İnşallah, gelecekte de orayı daha güzel bir hale getirirsek çok daha mutlu oluruz"

'PROFESÖR BAŞKAN ÇOK ÇALIŞIYOR'

Bir diğer mahalle sakini Erdal Akın ise Başkan Özer’e teşekkür ederek şöyle konuştu: “Ahmet Başkana, halkın sesine duyarlılık gösterdiği için teşekkür ediyoruz. Zaten kendisi de halkın istemediği bir şeyi halka rağmen yapmayacağını söyledi. Bu da onun ne kadar iyi bir Başkan olduğunu gösteriyor. Gerçekten yeşil alanlarımız çok azaldı ve bu proje hayata geçseydi hepimiz için kötü olurdu. Ancak Başkanımız öngörülü davrandı ve ‘Halk istemiyorsa ben de istemiyorum’ diyerek bu projeyi durdurdu. Kendisine çok teşekkür ederiz, her zaman onun yanındayız. Ahmet Başkan da geceleri sokaklarda asfalt çalışmalarını bizzat takip ediyor. Gerçekten hakkını vermek gerek, çok güzel çalışıyor. Biz de çalışmalarını takdir ediyoruz. Burada bir soru işareti vardı ve başkanımız bunu giderdi."