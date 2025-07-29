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 | Murat Makas

Mahallelinin psikolojisi korkudan altüst oldu: İlk kez gördük, boynunu kesmişler

Eskişehir'de bir mahallede korkutan bir olay yaşandı. Evin balkonunda tuhaf manzarayla karşılaşan geri kaçtı. Vatandaşlar, balkonda böyle bir olayı ilk kez gördüğünü ifade etti.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 10:22
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 10:22

Erenköy Mahallesi Poli Sokak üzerinde vatandaşı ürküten bir olay yaşandı. Kimliği bilinmeyen şahıs veya şahıslar tarafından bir evin balkonuna cansız asıldı. Üzerinde şapka, gömlek, eşofman ve çorap olan manken balkon demirlerine sabitlendi.

Mahallelinin psikolojisi korkudan altüst oldu: İlk kez gördük, boynunu kesmişler

TUHAF MANZARA

Ortaya çıkan tuhaf manzara mahallede merak konusu oldu. Mankeni ilk bakışta ceset sandıklarını söyleyen vatandaşlar, ortaya çıkan manzaranın hem tuhaf hem de korkutucu olduğunu ifade etti. Bazı çevre sakinleri, mankenin mahalledeki çocuklar tarafından veya eğlence amaçlı asılmış olabileceğini belirtti.

Mahallelinin psikolojisi korkudan altüst oldu: İlk kez gördük, boynunu kesmişler

"GECE BUNU GÖRSEM ARKAMA BAKMADAN KAÇARIM"

Konuyla ilgili düşüncelerini dile getiren Muhammed Ahmet, "Bu Erenköy'ün gençleri hiç doğru dürüst durmuyor. Ben de ilk kez gördüm bunu. İlk gördüğümde adam intihar etmiş sandım. Görenler korkarlar, resmen adamı asmışlar. Cansız manken ya. Bir de şapka takmışlar, boynunu kesmişler. İple bağlamışlar, çatıya asmışlar. Üzerinde bir gömlek ve eşofman, bir de çorap var. Vallahi kışı getirmiş. Gece bunu görsem arkama bakmadan kaçarım. İnsan görse şaşırır ya. Çok kötü bir şaka. Şimdiden bile elim ayağım titriyor" dedi.

Mahallelinin psikolojisi korkudan altüst oldu: İlk kez gördük, boynunu kesmişler

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ETİKETLER
#eskişehir
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#manken
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#Korkutucu
#Tuhaf Olay
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