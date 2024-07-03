'Mahallenin fedaisiyim' dedi, sokağı süpüren adama saldırdı! "Bam güm yerleştirdi, ağzımı burnumu dağıttı"

03 Temmuz 2024 16:09 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 16:23

Kağıthane Şirintepe Mahallesi'nde yaşanan kazada, emekli temizlik görevlisi Hüseyin Katırcı evinin önünü süpürmeye başladı. Bu sırada apartmanın önünde oturan Mikail F., "Buraları süpüremezsin bana toz geliyor" deyince ortalık karıştı.

İkili arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

"DEVLET KİM BENİ GİT İSTEDİĞİN YERE ŞİKAYET ET"

Katırcı ise gelen tepki üzerine "Kapımın önü, ben emekli belediye temizlikçisiyim, burayı temizlerim" karşılığını verdi. Taraflar arasında çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Mikail F., üzerine yürüdüğü Hüseyin Katırcı'ya küfrederek yumruk atmış, çevrede bulunan vatandaşlar ise tarafları ayırmıştı. Bu sırada Mikail F., "Devlet kim beni git istediğin yere şikayet et" diye konuşmuştu.



ŞİKAYETÇİ OLDULAR

İki komşu oradan uzaklaştırılırken, Hüseyin Katırcı'nın oğlu Ali Katırcı durumu öğrenerek olay yerine geldi. Bu sırada Mikail F. ve babası Hacı Osman F. de komşularının yanına geldi. Daha sonra Mikail F. tişörtünü çıkartarak Ali Katırcı'ya saldırmış, sokak üzerinde yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansımıştı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, olayla ilgili inceleme yaptı. Hüseyin Katırcı, Hacı Osman F. ve oğlu Mikail F.'den şikayetçi oldu.

"AĞZIMA VE BURNUMA VURDU"

Kavgada darbedilen Hüseyin Katırcı, "Kapının önünü süpürme, mahalleye toz geliyor dedi. Ağzıma ve burnuma vurdu. Beton kaldırıma yatırıp, öldüreceğim seni dedi ve vurdu. Evin önüne geliyordum, babası çıktı. 'Hüseyin efendi buraları süpürme, bina ve mahalle tozlanıyor' dedi. Ben de 'tozlanmasından bir şey olmaz' dedim. 'Sana süpürme diyorum işte' dedi. Ben karşı tarafı değil kendi tarafımı temizliyordum. Ardından babası binaya çıktı. Sonra ben süpürmeye devam ettim. Orada bizim beyaz araba var. Onun içine girerken, oğlu 'bana toz geliyor' dedi. Gömleğini falan çıkarttı, bam güm bana yerleştirdi. Başıma 3 tane darbe aldım. Ondan sonra mahalledekiler geldi ve benim anama ve babama küfrettiler. 'Kötü söz sahibine aittir, terbiyesiz' dedim. Onların akrabaları vardı ben ise tek başımaydım. 'Ben Sanayi Mahallesi'nin fedaisiyim' dedi ve ağzımı burnumu dağıttı. Beni boğacak şekilde betona yapıştırdı. Şikayetçiyim" dedi.

"ONLARIN TARAFINDAN GELENLER DE OĞLUMU DARP EDİYORLAR"

Adamı darbeden Mikail F.'nin babası Hacı Osman F. ise, "Yanaştım ona ve 'buraları tozlatma' dedim. 'Süpüreceksen de su serp, insanların camı açık' dedim. O da 'sana ne sen kimsin' dedi. 'İyi o zaman süpür' dedim. Arabanın önüne yanaştım ve park ettim. Sonra eve çıktım, çocuğum orada oturmuş sigara içiyordu. 'Baba sen çık' dedi. Yukarıya çıktım bir bardak su içtim bu arada tantana koptu. O süpüre süpüre geldi, çocuğumu da tanımıyor küfür ederek geldi. Oğlum da 'abi sen kime küfür ediyorsun' dedi. O da 'ben buradan geçene küfür ediyorum' deyince, oğlum da 'o benim babam' demiş. O da fırça ile oğlumun üstüne gelmiş. Öyle olunca bir tane vurmuş. Biz daha fazla vurmasına müsaade etmedik. Ondan sonra adam oğlunu aramış. Benim oğlum komşunun orada oturup çay içerken, onların tarafından gelenler de oğlumu minibüsün oraya götürdüler. Orada çocuğumu darp ediyorlar. Ben hiç el kaldırmadım" diye konuştu.