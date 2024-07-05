Mahallenin korkulu rüyası oldu! Yaşlı kadının çocuklara yapmadığı kalmadı: Sıcak çorba döküp, bıçak çekti

05 Temmuz 2024 12:49 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 13:09

Fatih Mahallesi'nde yalnız yaşayan Nuriye K. isimli yaşlı kadın, mahallelinin korkuşu rüyası oldu. Sokakta oynayan çocukların sesinden rahatsız olduğunu söyleyen yaşlı kadının yapmadığı kalmadı. Çocukların üzerine sıcak çorba döken kadın bıçak çekerek korku saldı.

Dün akşam ise apartmanda bir daireye misafirliğe gelen çocukların sesinden rahatsız olan kadın, yine bıçağını alarak üzerlerine yürüdü. Çocukların ailelerinin tepki göstermesi üzerine başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Elinde bıçağıyla evinin kapısına çıkan kadın, komşularını da tehdit etti. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

"MAHALLEDE SES OLSUN İSTEMİYOR"

Apartman sakini Yasin Yekin, "Karşı komşumuz yaşlı teyze. Çocuklar parka giderken ayakkabılarını giyerken teyze bağırmış çağırmış bıçak çekmiş. Çocuklar 5-7-8 yaşlarında Çocukların üzerine yürümüş. Eşim ve evdeki misafirler teyzeye tepki göstermişler. Teyze genelde böyle şeyler yapıyor. Kimin çocuğu olursa olsun mahallede ses olmasını istemiyor. Hemen hemen her gün benzer şeyler yaşanıyor. Sokakta çocukların oynamasına izin vermiyor. Çocukların psikolojisini bozuyor. Çorba döküyor, su döküyor, taş atıyor" ifadelerini kullandı.



Bir başka mahalle sakini Müjdat Çelebi ise, "Genelde sürekli oluyor. Psikolojik rahatsızlığı var. Sürekli sağa sola saldırıyor. Sokakta çocukları oynatmıyor. Kimseye huzur vermiyor, defalarca polis çağırdık. Geliyor yaşlı diye bir şey yapmıyor. Çoluğumuz çocuğumuz var sürekli elinde bıçak sağa sola saldırıyor" şeklinde konuştu.