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 | Baran Aksoy

Mahir Polat anjiyoya alındı

İBB'ye yönelik operasyonda 'Kent uzlaşısı' soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, dün hastaneye kaldırılmıştı. Polat'ın anjiyoya alındığı öğrenildi.

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Mahir Polat anjiyoya alındı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
30.03.2025
saat ikonu 14:44
|
GÜNCELLEME:
30.03.2025
saat ikonu 15:24

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik kent uzlaşısı soruşturması kapsamında 23 Mart'ta tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne gönderildi.

"YOĞUN BAKIMDA, DURUMU İYİ"

Polat'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Özgür Özel, "Yoğun bakımda, durumu iyi. Ailesinin korkmasına gerek yok ama cezaevine girebilecek durumu da yok. Gerekli başvuruları, gerekli çalışmaları da yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

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DÜN YOĞUN BAKIMA KALDIRILMIŞTI

Göğüs ağrısı ve tansiyon problemi nedeniyle fenalaşan Polat, dün akşam saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Göğüs ve Kalp Hastanesi'nde yoğun bakıma alınmıştı. Kalp rahatsızlığı olan Polat'ın öğle saatlerinde anjiyoya alındığı öğrenildi.

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#Anjiyo
#Gündem
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