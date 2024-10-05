Mahkemeden emsal karar! Hastane yolunda radar cezası iptal edildi

05 Ekim 2024 13:53 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 14:03

Antalya Konyaaltı ilçesinde geçirdiği iş kazası sonucu parmağı kopan iş arkadaşını hastaneye götürürken hız yapan sürücüye kesilen 6 bin 439 liralık radar cezasının iptal edilmesine karar verildi.

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Bahis çetelerinin yeni tuzağına dikkat! Yargıtay'dan emsal karar: Banka kartı kullanmadan önce bir kez daha düşünün

Antalya'da aşırı hız yapan sürücüye kesilen hız cezasına yapılan itiraza, mahkemeden emsal niteliğinde bir karar çıktı. Konyaaltı ilçesinde bulunan bir yat firmasında çalışan Süleyman K., feci bir iş kazası geçirdi. Mesaisi sırasında parmağını iş makinesine kaptıran Süleyman K., ağır şekilde yaralandı.

İş arkadaşlarından biri, Süleyman K.'yi aracına alarak hastaneye yetiştirmeye çalıştığı sırada hızlandı ve o sırada kullandığı şirket aracı yolda radara yakalandı.

HASTANE YOLUNDA RADARA YAKALANDI

Şirket aracına Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekibi tarafından hız sınırı yüzde 50'den fazla aşıldığı gerekçesiyle 6 bin 439 lira trafik cezası kesildi.

Cezanın tebliğ edilmesi üzerine şirket avukatı aracılığıyla idari yaptırımın kaldırılması istemiyle Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne başvuruda bulunuldu.

CEZAYA İTİRAZ ETTİLER

Başvuru dilekçesinde söz konusu hızın kasıtlı olarak yapılmadığı, çalışanın iş kazası geçirmesi sebebiyle yaralandığı ve acil hastaneye yetiştirilmeye çalışıldığı için hız sınırının ihlal edilmek zorunda kalındığı vurgulandı.

İtiraz dilekçesine işçinin yaralandığını ortaya koyan hastane belgeleri de eklendi.

İDARİ YAPTIRIMIN KALDIRILMASINA KARAR VERİLDİ

İtirazı değerlendiren hakimlik, çalışanın iş kazası geçiren Süleyman K.'yi hastaneye yetiştirmeye çalıştığı, trafik güvenliğini tehlikeye atmadığı, geçiş üstünlüğü kapsamında olduğu gerekçesiyle idari yaptırımın kaldırılmasına karar verdi.

Şirket avukatı Mustafa Alper Oral, müvekkil şirkete çalışan işçinin testereyi kullanırken parmağını kestiğini ve aciliyet durumundan arkadaşı tarafından şirket aracıyla hastaneye götürülmek üzere yola çıkıldığını söyledi.