Mahkemeden 'Martı' kararı! Oğuz Alper Öktem 'müjde' diyerek duyurdu
Martı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne verilmeyen e-ulaşım lisansı ile ilgili açtığı dava bugün sonuçlandı. Mahkemeden karar Martı lehine çıkarken Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem'den dikkat çeken açıklama geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Martı'ya e-ulaşım lisansı vermemesi üzerine açılan davada mahkemeden Martı lehine karar çıktı.
Martı tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul 7. İdare Mahkemesi, İBB'nin keyfi hareket edemeyeceğini, e-ulaşım lisansı koşullarını yerine getiren Martı'ya lisans vermekten kaçınamayacağını belirtti. Mahkeme, kararında "Martı'ya lisans verilmiş sayılması" gerektiğini hükme bağladı.
"E-ULAŞIM HİZMETİ VERECEK"
Dava sonrası "Müjde, kazandık" notuyla mesajını paylaşan Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem, ''Saraçhane'de Martı'nın yüzüne kapanan kapılar mahkemede açıldı. İBB'nin 1 yıl boyunca sebepsiz yere bize vermediği e-Ulaşım Lisansı için dava açmıştık. İstanbul 7. İdare Mahkemesi "İBB'nin Martı'ya lisans vermemesi hukuka aykırıdır. Martı TAG artık lisanslı şekilde e-ulaşım hizmeti verecek, hayırlı olsun'' dedi.