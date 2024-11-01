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Mahkemeden 'Martı' kararı! Oğuz Alper Öktem 'müjde' diyerek duyurdu

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
01 Kasım 2024 20:21 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 20:32
Mahkemeden &#039;Martı&#039; kararı! Oğuz Alper Öktem &#039;müjde&#039; diyerek duyurdu

Martı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne verilmeyen e-ulaşım lisansı ile ilgili açtığı dava bugün sonuçlandı. Mahkemeden karar Martı lehine çıkarken Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem'den dikkat çeken açıklama geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi​'nin Martı​'ya e-ulaşım lisansı vermemesi üzerine açılan davada mahkemeden Martı lehine karar çıktı.

Martı tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul 7. İdare Mahkemesi, İBB'nin keyfi hareket edemeyeceğini, e-ulaşım lisansı koşullarını yerine getiren Martı'ya lisans vermekten kaçınamayacağını belirtti. Mahkeme, kararında "Martı'ya lisans verilmiş sayılması" gerektiğini hükme bağladı.

Mahkemeden 'Martı' kararı! 'Hukuka aykırıdır' - 1. Resim

"E-ULAŞIM HİZMETİ VERECEK"

Dava sonrası "Müjde, kazandık" notuyla mesajını paylaşan Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem, ''Saraçhane'de Martı'nın yüzüne kapanan kapılar mahkemede açıldı. İBB'nin 1 yıl boyunca sebepsiz yere bize vermediği e-Ulaşım Lisansı için dava açmıştık. İstanbul 7. İdare Mahkemesi "İBB'nin Martı'ya lisans vermemesi hukuka aykırıdır. Martı TAG artık lisanslı şekilde e-ulaşım hizmeti verecek, hayırlı olsun'' dedi.

Mahkemeden 'Martı' kararı! Oğuz Alper Öktem 'müjde' diyerek duyurdu - 2. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
martıistanbul büyükşehir belediyesi

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