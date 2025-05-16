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 | Onur Kaya

Mahkemeden özel hastaneler için emsal karar! Acil serviste ücret ödeyen hastaya parası iade edildi

İzmir'de kalp krizi şüphesiyle özel bir hastanenin acil servisine giden ve anjiyo için aynı şirketin bünyesindeki başka bir hastaneye sevk edilen kişiden tedavi ücreti alındı. Soluğu mahkemede alan vatandaş, hastaneye dava açtı. Emsal nitelikte karar veren mahkeme, özel hastanenin acil serviste aldığı tedavi ücretinin faiziyle birlikte hastaya iade edilmesine hükmetti.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.05.2025
saat ikonu 12:18
|
GÜNCELLEME:
16.05.2025
saat ikonu 12:25

Özel hastanenin acil servisteki ücret oyununa mahkeme 'dur' dedi. 2 yıl süren davadan emsal nitelikte karar çıktı. Mahkeme, hastanın ödediği ücretin faiziyle iade edilmesine hükmetti.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşayan Remzi Çopur (56), 8 Temmuz 2023'te göğsünde şiddetli ağrı olduğu şikayetiyle ilçedeki özel bir hastanenin acil servisine başvurdu. Doktorlar, yüksek ihtimalle kalp krizi geçirdiğini, acilen anjiyo yapılması gerektiğini ancak bulundukları hastanede operasyon yapabilecek doktorun olmadığını belirterek, dilaltı hapı verdikleri hastayı ambulansla aynı şirketin Buca ilçesinde işlettiği hastaneye sevk etti.

Mahkemeden özel hastaneler için emsal karar! Acil serviste ücret ödeyen hastaya parası iade edildi

ACİLDEN GİRMESİNE RAĞMEN 30 BİN TL ÖDEDİ

Ameliyatın ardından belgeleri inceleyen Çopur, "acilden ambulans ile değil, kendisi haricen müracaat etmiş" gibi işlem yapılması üzerine durumu hastane yönetimine bildirdi. Çopur, ücreti ödemeden ve belgeleri imzalamadan hastaneden çıkış yaptırılamayacağının iletilmesi nedeniyle 29 bin 903 lira ödeme yaptı.

PARASINI FAİZİYLE GERİ ALACAK

Hastaneden tedavi gideri olarak ödediği paranın iadesi talebiyle İzmir 10. Tüketici Mahkemesine açtığı davayı kazanan Çopur'a muayene ücretinin faiziyle ödenmesine karar verildi.

Mahkemeden özel hastaneler için emsal karar! Acil serviste ücret ödeyen hastaya parası iade edildi

SEDYEDEYKEN HASTADAN ÜCRET İSTEMİŞLER!

Emekli Remzi Çopur, tedavi prosedürlerini bildiğini söyledi. Sedye üzerindeyken kendisinden ödeme talep edildiğini belirten Çopur, "Ameliyattan önce acilde sedye üzerinde yatarken görevli geldi, 'ücret almamız lazım' dedi. Can havliyle kendi canımı düşünüyorum, 'ölüyorum burada, beni bir an önce kurtarın, ne ücreti' dedim. Kredi kartımı alıp şifresini sordular, sonra ameliyathaneye çıkardılar." dedi.

Mahkemeden özel hastaneler için emsal karar! Acil serviste ücret ödeyen hastaya parası iade edildi

TEDAVİ OLACAK VATANDAŞLARA UYARI

Davayı kazandığı için mutlu olduğunu ifade eden Çopur, "Tedavi olacak vatandaşlar da dikkatli olsun, haklarını arasın." diye konuştu.

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MAHKEMEDEN EMSAL KARAR

Çopur'un avukatı Ege Görkem Ertürk ise Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nde "ücret alınmayacak tedaviler" başlığı altında acil olarak yapılan müdahalelerin gösterildiğini, müvekkilinin ani rahatsızlığının da bu kapsamda olduğunu kaydetti.

Mahkemenin kararının emsal olduğunu belirten Ertürk, şöyle devam etti:

Mahkemeden özel hastaneler için emsal karar! Acil serviste ücret ödeyen hastaya parası iade edildi

"GERÇEĞE AYKIRI BELGELERLE FAZLA ÜCRET ALDILAR"

"Müvekkilin acil servise müracaat ettiği, kalp ve kan değerleri belli. Mahkemece müvekkile uygulanan tedavinin acil hal kapsamında olduğu kararlaştırıldı. Özel hastanelerde ne yazık ki bu tarz uygulamalar insanların başına gelebiliyor. Tüketicilerin bu konuda dikkatli olması gerekiyor. Sağlık Uygulama Tebliği uyarınca acilden yapılan tüm ilaçlar ve tedavilerin ücretsiz olduğu açık olmasına rağmen ne yazık ki özel hastane tarafından gerçeğe aykırı bilgi ve belgelerle müvekkilden fazla ücret tahsilinin yoluna gidildi fakat gün sonunda davamızı kazandık."

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