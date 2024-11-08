Mahkumları taşıyan cezaevi aracı kazaya karıştı! TEM kilitlendi: Yaralılar var

08 Kasım 2024 17:29 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 18:16

Kocaeli'de akşam saatlerine doğru zincirleme trafik kazası meydana geldi. Mahkumları taşıyan cezaevi aracının da karıştığı kazada yaralıların olduğu bildirildi. Kaza nedeniyle TEM otoyolunun her iki istikametinde de yoğun trafik oluştu.

TEM otoyolunun Kocaeli geçişinde tır, tanker ve mahkumları taşıyan cezaevi aracı zincirleme trafik kazasına karıştı. Sürücüsü öğrenilemeyen Adana plakalı tanker arıza yapınca yol kenarında durdu. Bu esnada arkadan gelen Ankara plakalı bir tır, emniyet şeridinde duran tankere çarptı.

MAHKUM VE JANDARMA PERSONELLERİ YARALANDI

Kazaya, Çorum plakalı mahkum taşıyan cezaevi aracı da karışınca ortalık adeta savaş alanına döndü. Tır ile bariyer arasında sıkışan cezaevi aracındaki 1 mahkum ve 4 jandarma personeli yaralandı.

TANKERDEKİ SIVI YOLA DÖKÜLDÜ

Tankerde taşınan ve beton sertleştirmek için kullanıldığı öğrenilen sıvı ise yola döküldü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

TEM OTOYOLU KİLİTLENDİ

Meydana gelen kaza nedeniyle TEM otoyolunun her iki istikametinde de trafik oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.