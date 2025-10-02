Mahmutbey metrosunda yangın paniği! İstasyon kapatıldı

Kategoriler
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde Bakırköy-Kayaşehir Metro hattında yangın paniği yaşandı. Yangın, sabah saatlerinde Bakırköy-Kayaşehir Metro hattında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bakırköy-Kayaşehir hattında sefer sayan metronun Mahmutbey istasyonuna yanaştığı sırada fren balatalarında dumanlar yükselmesiyle fark edildi.
Metronun alt kısmında yükselen alevler nedeniyle sefer durduruldu. Metro, istasyona ulaştıktan sonra yolcular tahliye edildi. İstasyonu dumanların kapladığı o anlarda, istasyon görevlileri yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti.
Yangın nedeniyle Mahmutbey istasyonundaki yolcular tahliye edilirken, istasyon geçici süre kapatıldı. Olayla ilgili ekiplerin çalışmalarında fren balatalarında oluşan yangın sonrası metro garaja götürüldü.