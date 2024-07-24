Mahra'nın annesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan helallik istedi: "Bana seni yanlış anlatmışlar Uzun Adam"

24 Temmuz 2024 19:30 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 19:32

Başıboş köpeklerin saldırılarının gün geçtikçe artması sonrası yoğunlaşan tepkilerle sokak hayvanlarına yönelik yasa tasarısı TBMM Komisyonu'ndan geçti.

Çocukları köpek saldırısı yüzünden zarar gören, çocuklarını kaybeden aileler komisyondan geçen yasa sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletmeye devam ediyor.

Antalya'da köpeklerden kaçarken kamyon çarpması sonucu yaralanan, bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybeden Mahra Melin Pınar'ın annesi Derya Pınar sosyal medya hesabından şu sözleri paylaştı:

"Ben seni yanlış tanımışım bana seni yanlış anlatmışlar Uzun Adam. Bir millet sana nasıl hayran kaldı arkandan milyonlarca insanı nasıl getirdin bugün anladım. Hakkını helal et."