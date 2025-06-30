Makamında intihar eden zabıta Darıca Belediye Başkanı'ndan ne istedi? İlk kez konuştu

Makam odasında intihar eden zabıta personelinin tabancasından çıkan kurşunla yaralanan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 1 hafta sonra taburcu edildi. Olayla ilgili konuşan Bıyık, "Keşke bu olay yaşanmasaydı." dedi. Bıyık ayrıca canına kıyan zabıtanın talebinin ne olduğuna dair soruya da cevap verdi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın makamında 24 Haziran'da yaşanan olayda Başkan Bıyık ile konuşmak için belediye binasına gelen zabıta personeli Kerim Doğan (35), yanında bulunan tabancayı kafasına dayayarak ateş etti.

ZABITA HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Tabancadan çıkan kurşun, Bıyık'ın koluna da isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan zabıta personeli Kerim Doğan ve Muzaffer Bıyık, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Zabıta personeli, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kemiğinde kırık olduğu öğrenilen Muzaffer Bıyık ise Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.



BAŞKAN BIYIK: KERİM KARDEŞİMİZ YÜREĞİMİZİ HALA BURKUYOR

Başkan Bıyık, 7 günlük tedavisinin ardından bugün Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nden taburcu edildi. Hastane önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Muzaffer Bıyık, "İyiyim, taburcu oldum. Ev istirahatine geçeceğim. Kolumda parçalı kırık var. Doktorlarımız gerekli müdahaleyi yaptı. Kolumda 12-13 vida ile sabitlenmiş platin var.

Parmaklarımda his kayıpları var. Orta vadede fizik tedavi göreceğim. İçimiz buruk. Yaşanmasını istemediğimiz bir olay yaşandı. Kerim kardeşimiz yüreğimizi hala burkuyor. Keşke bu hale gelmeseydi, keşke bu olay yaşanmasaydı ve Kerim ailesi ile birlikte olsaydı ama takdiri ilahi. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" diye konuştu.

İNTİHAR EDEN ZABITANIN TALEBİ NEYDİ?

Basın mensuplarının, zabıta personelinin ne talepte bulunduğuna dair sorusu üzerine Başkan Bıyık, "Şu an bir şey söylemeye gerek yok. İleriki süreçte de konuşuruz" ifadelerini kullandı.