Malatya depremi sonrası Naci Görür'den korkutan uyarı! Büyük deprem üretme potansiyeli var!

15 Kasım 2024 11:59 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 12:18

Malatya 4.9 büyüklüğünde deprem ile sallandı. AFAD ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ilk açıklamalarında bölgede herhangi bir olumsuzluk olmadığını kaydetti. Deprem bilimci Naci Görür ise korkutan deprem sonrası sosyal medya hesabından çarpıcı bir açıklamada bulundu. İşte Görür’ün son dakika deprem açıklamaları…

AFAD verilerine göre Malatya’da saat 10.46’da 4.9 büyüklüğünde bir deprem​ meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen deprem korkuya neden oldu. Yetkililer bölgede herhangi bir olumsuz durum olmadığını bildirdi.

NACİ GÖRÜR’DEN DEPREM AÇIKLAMASI

Deprem bilimci Naci Görür Malatya depremi sonrası sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Depremin meydana geldiği fay hattına işaret eden Görür, “Büyük deprem üretme potansiyeli var” dedi.

Görür açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Gövdeli-Doğanşehir/Malatya’da 4,9 deprem; Çardak ile Malatya Faylarının kesim bölgesinde ve Malatya Fay zonuna daha yakın, Malatya Fayı yavaş bir fay. Yeterince bilinmiyor ve çalışılıyor. Büyük deprem üretme potansiyeli var. Maraş depremlerinden etkilenip stres yüklendiği kesin."