Malatya depremi sonrası uzman isimden korkutan uyarı! "Ciddi tehlike altında"

10 Temmuz 2024 09:46 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 09:52

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Konya'da kahreden olay! Anne ve oğlu feci şekilde hayatını kaybetti

Malatya'da 4.2 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi

Malatya'da 4.2 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 00.41'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5 km olarak ölçüldüğü bildirildi.

Çevre illerden de hissedilen depremin ardından Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu.

"MALATYA CİDDİ DEPREM TEHLİKESİ ALTINDA"

Malatya'nın 4 tarafının Doğu Anadolu Fay sistemine ait faylarla çevrili olduğuna dikkat çeken Bektaş, söz konusu fayların 6 Şubat depremleriyle stres yüklendiğini belirtti.

İşte Bektaş'ın deprem sonrası sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım...

"1- Malatya Ovasının dört tarafı Doğu Anadolu Fay Sistemine ait aktif faylarla çevrilidir.

2- Bu faylar 7,8 ve 7,5 Maraş deprem çifti ile yüklenmişlerdir.

3- Deprem tahmini doğruluğu yüzde 60 ise; Malatya ciddi deprem tehlikesi altındadır."