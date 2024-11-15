Malatya ve Rize depremleri neyin habercisi? AFAD depremlerin sebebini açıkladı

15 Kasım 2024 20:57 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 21:12

Malatya ve Rize'de yaşanan artçı sarsıntılar, bölgedeki fay hatlarının hala aktif olduğunu ve enerji biriktirdiğini gösteriyor. Deprem bilimcilere göre, bu tür artçılar, ana şokun meydana getirdiği yer kabuğu hareketliliğinin bir sonucu olarak uzun süre devam edebilir. Bölge halkının, uzmanların uyarılarına dikkat ederek, olası yeni sarsıntılara karşı hazırlıklı olması büyük önem taşıyor…

6 Şubat depremlerinin şiddeti, yer kabuğunda büyük çatlaklar oluşturmuştu. Bu çatlaklar, zaman zaman küçük sarsıntılara neden olarak enerjiyi dışarı atıyor. Malatya ve Rize'de yaşanan depremler de bu durumun bir göstergesi. Deprem uzmanları, bölgedeki hareketliliğin bir süre daha devam edebileceği konusunda uyarıyor.

"6 ŞUBAT’LA İLGİLİ"

Malatya ve Rize'de meydana gelen depremlerle ilgili AFAD​ Deprem Daire Başkanı Prof. Dr. Aykut Akgün, üst üste yaşanan söz konusu bu depremlerin 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerle ilgili olduğunu dile getirdi.

Deprem Daire Başkanı Akgün, Rize'nin Hemşin ilçesinde 12.02'de meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depreme ilişkin yaptığı değerlendirmesinde, "6 Şubat depremleri, o kadar büyük boyutta bir enerjiyle ortaya çıktı ki yakın coğrafyadaki bütün deprem üretebilecek kırık hatlarında bir anormalliğin ortaya çıkmasına neden oldu” diye konuştu.

"DEPREMLER SÜRPRİZ DEĞİL"

Meydana gelen depremleri bu minvalde değerlendirdiklerini dile getiren Akgün, bu depremlerin sürpriz olmadığını belirterek " Bunlar bizim sürekli gözlem altında tuttuğumuz lokasyonlar. Herhangi bir anormallik olduğunda biz değerlendirmelerimizi ona göre yapıyoruz. Ama şu an itibarıyla herhangi bir sorun yok " dedi.