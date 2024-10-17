Malatya ve Sivas depremleri sonrası Naci Görür haritayı işaret etti, korkuttu: Büyük deprem üretir!
Prof. Dr. Naci Görür peş peşe meydana gelen depremler sonrası harita yayımlayarak uyarılarda bulundu. Sivas ve Malatya'da sarsıntılar sonrası bölgede endişeli bekleyiş hakim. Bölgede uzanan faya dikkat çeken Görür büyük bir deprem üretebileceğini açıklayarak ürküttü.
Malatya ve Sivas'ta art arda depremler sonrası tedirginlik oluştu. 6 Şubat'ta asrın felaketini yaşayan bölgede yeni bir büyük deprem olma ihtimali kaygılandırıyor. Prof. Dr. Naci Görür, yaptığı açıklamada Ecemiş Fayı'nın olduğu bölgeye dikkat çekerek Erzincan-Mersin hattında büyük depreme karşı uyardı.
"BÜYÜK DEPREM ÜRETEBİLİR"
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından şu uyarıda bulundu:
Sivas'ın doğusunda iki deprem oldu. Biri 4,7 diğeri 4,2. Depremler Andolu Fay Zonu içinde(CAFZ). Zon oligosenden beri aktif. Sol yönlü, doğrultulu atımlı. Erzlncan-Mersin’ e kadar uzanıyor ve kayseri’den geçiyor. Büyük deprem de üretebilir. Ecemiş Fayı olarak da bilinir
Allah CC tövbe etmenizi istiyor peygamberimiz tövbe etmenizi istiyor şehid olan velilerruhları arz inletirken tövbe etmenizi istiyor ve ben size defaat ilen diyorumki tövbe edin kötülükten vaz geçin Kur'an'a ve sünnete uyun yoksa tüm illerdeçıplaklığınarttığıfaizin zinanın yeri.