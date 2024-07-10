Malatya'da 4.2 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi
Editör: Şule Altınel / Kaynak: tgrthaber.com
10 Temmuz 2024 00:47 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 01:13
Son dakika haberi... Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7.69 kilometre altında gerçekleşti.
Türkiye'de depremlerin ardı arkası kesilmiyor.
Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 00.43'te meydana gelen deprem yerin 7.69 kilometre altında gerçekleşti.
2 DAKİKA SONRA YİNE SALLANDI
AFAD'tan alınan bilgilere göre, Yeşilyurt, meydana gelen 4.2'lik depremin ardından saat 00.43'te yine sallandı. Depremin büyüklüğü 3.2 olarak açıklanırken, derinliği ise 9.92 kilometre olarak kaydedildi.
Kaynak: tgrthaber.com