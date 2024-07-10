Malatya'da 4.2 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi

10 Temmuz 2024 00:47 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 01:13

Türkiye'de depremlerin ardı arkası kesilmiyor.

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 00.43'te meydana gelen deprem yerin 7.69 kilometre altında gerçekleşti.

2 DAKİKA SONRA YİNE SALLANDI

AFAD'tan alınan bilgilere göre, Yeşilyurt, meydana gelen 4.2'lik depremin ardından saat 00.43'te yine sallandı. Depremin büyüklüğü 3.2 olarak açıklanırken, derinliği ise 9.92 kilometre olarak kaydedildi.

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