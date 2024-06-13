Malatya'da 59 işçi gıda zehirlenmesi sebebiyle hastaneye kaldırıldı 

13 Haziran 2024 20:38 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 20:38

Cezaevinde zehirlenme paniği! Mahkum ve gardiyanlar hastanelik oldu

Cezaevinde zehirlenme paniği! Mahkum ve gardiyanlar hastanelik oldu

Manisa OSB’de gıda zehirlenmesi: Çok sayıda kişi hastanelik oldu

Manisa OSB’de gıda zehirlenmesi: Çok sayıda kişi hastanelik oldu

Malatya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çalışan işçiler, yemek sonrası mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetleriyle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Battalgazi Devlet Hastanesi'ne müracaat etti.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 59 işçi tedavi altına alındı.

İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.