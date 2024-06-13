Malatya'da 59 işçi gıda zehirlenmesi sebebiyle hastaneye kaldırıldı
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: Anadolu Ajansı
13 Haziran 2024 20:38 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 20:38
Malatya'daki bir fabrikada faaliyet gösteren 59 işçi gıda zehirlenmesi sebebiyle hastanede tedavi altına alındı.
Malatya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çalışan işçiler, yemek sonrası mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetleriyle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Battalgazi Devlet Hastanesi'ne müracaat etti.
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 59 işçi tedavi altına alındı.
İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı