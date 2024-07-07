Malatya'da aile katliamı! Eşini, kızını ve torununu uykularında öldürdü
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
07 Temmuz 2024 13:04 - Güncelleme : 07 Temmuz 2024 13:09
Malatya'nın Arguvan ilçesinde cinnet getiren İ.B., eşini, kızı ve torununu silahla vurarak katletti. Olay sonrası intihara kalkışan adam ise hastaneye kaldırıldı.
Arguvan'ın Güveçli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 61 yaşındaki İ.B. aile içi sorunları nedeniyle bunalıma girdi. Akşam saatlerinde cinnet geçiren şahıs, 64 yaşındaki eşi Songül Budak'ı, 33 yaşındaki kızı Cansu Aslan'ı ve 5 yaşındaki torunu Bulem Aslan'ı uykularında silahla vurarak öldürdü.
İNTİHARA KALKIŞTI
Silah sesleri üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Songül Budak, Cansu Aslan ve Bulem Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İntihara kalkışan şahsın ise Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldığı olayda, hayatını kaybedenlerin cenazeleri adli tıp kurumuna gönderildi.
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı