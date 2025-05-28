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 | Selahattin Demirel

Malatya'da aşırı yağış sel getirdi: 1 ölü

Malatya’da etkili olan sağanak yağış, şehir merkezinde su baskınlarına neden oldu. Yoğun yağışla birlikte birçok cadde ve sokak adeta göle dönerken vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bir hastanenin tavanı çöktü, hayvanlarını otlatan bir çoban ise düşen yıldırım sonucu hayatını kaybetti.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.05.2025
saat ikonu 20:59
|
GÜNCELLEME:
28.05.2025
saat ikonu 20:59

Malatya'da etkili olan sağanak yağmurun ardından birçok mahallede taşkınlar meydana geldi. Kentin bazı noktalarında rögar kapaklarının taşması sonucu su, ev ve iş yerlerine kadar ulaştı. Yağışla birlikte çevre yollunda da yoğun su birikintileri oluştu. Sürücüler trafikte zor anlar yaşarken, bazı araçların suya gömüldüğü gözlendi.

Malatya'da aşırı yağış sel getirdi: 1 ölü

Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ ve İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, su baskını yaşanan bölgelerde tahliye çalışması başlattı. Ekipler, yağmurun etkili olduğu saatlerde özellikle riskli görülen alanlarda yoğun mesai harcayarak suyun tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Yağışın devam ettiği kentte yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarırdı.

Malatya'da aşırı yağış sel getirdi: 1 ölü

DÜŞEN YILDIRIM ÇOBANI HAYATAN KOPARDI

Kentin Akçadağ ilçesine bağlı Darıca Mahallesi'nde hayvanlarını otlatan 58 yaşındaki Erdal İncedal’a yıldırım isabet etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları kontrolde İncedal’ın hayatını kaybettiğini belirledi. İncedal’ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Malatya'da aşırı yağış sel getirdi: 1 ölü

HASTANENİN TAVANI ÇÖKTÜ

Yoğun yağışların ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin tavan kısmı ile bazı yollarda çökme meydana geldi.

Malatya'da aşırı yağış sel getirdi: 1 ölü

Yağışların belli aralıklarla devam ettiği kentte ekiplerin su tahliyeleri ile yollarda onarım için başlatmış olduğu çalışmalar sürüyor.

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