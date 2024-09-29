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Malatya'da askeri araç kaza yaptı: Çok sayıda asker yaralı

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
29 Eylül 2024 23:54 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 23:58

Malatya'da askeri araç ve otomobil çarpıştı. Kazada 5'i asker 7 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Malatya-Sivas karayolunda askeri araç​ kazaya karıştı. Sivas​ yönünden gelen askeri araç, Kendirli mevkiinde kavşakta otomobille çarpıştı. Kazada 5'i asker 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi. Olay yerinde ilk müdahale sonrası yaralılar hastanelere gönderildi.

Malatya'da askeri araç kaza yaptı: Çok sayıda asker yaralı - 1. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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