Malatya'da bir genç tartışma yaşadığı annesi ve kardeşini bıçakladı
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
01 Haziran 2024 22:55 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 22:57
Malatya'da bunalıma giren bir genç, tartıştığı annesini ve kardeşini bıçakla yaraladı. Kardeşin sağlık durumunun ciddiyetini koruğu öğrenildi.
Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Hatunsuyu Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen bir genç, girdiği bunalım sonucu ikametlerinin önünde annesi Hatice A. ve kardeşi Hasan A. ile tartıştı.
TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda anne ile oğul aldıkları bıçak darbeleri sonucu yaralanırken ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olayın zanlısının suç aleti ile birlikte gözaltına alındığı olayda yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
Hastanede tedavileri süren ambulans şoförü Hasan A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruğu öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı